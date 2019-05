Casio G-SHOCK anuncia su último modelo G-LIDE en colaboración con el surfista profesional Kanoa Igarashi

DOVER, Nueva Jersey, 22 de mayo de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Hoy, Casio G-SHOCK anuncia un totalmente nuevo reloj G-LIDE de edición limitada, en colaboración con el surfista profesional y atleta de G-SHOCK, Kanoa Igarashi. Ostentando una funcionalidad superior en el seguimiento de datos y desempeño de surf, el GLX5600KI-7 llega en una caja translucida con acentos plateados que tiene la firma de Kanoa en la parte posterior de la caja, esfera y correa.

El nuevo reloj se basa en el G-LIDE GLX5600, que incluye un gráfico de mareas, una herramienta indispensable para los surfistas. La forma delgada y cuadrada del reloj asegura que no se obstruya la muñeca mientras se practica el surf. El GLX5600KI-7 presenta un cuerpo semitransparente que evoca el océano y se empareja con un acabado de espejo que produce un aspecto del reloj sencillo y moderno. La firma "Kanoa" de Igarashi está grabada en la parte central superior de la esfera del reloj, en la solapa guarda-correa y en la parte posterior de la caja, así como en iluminación cuando está encendida la luz de fondo.

Con solamente 21 años, el surfista oriundo de Huntington Beach, California, ha formado parte del surf profesional por más de una década. Kanoa fue un talento instantáneo desde el momento en que saltó al agua a los 3 años, y antes de los 11 había marcado un récord para más victorias en una sola temporada. Desde entonces, ha ganado varias importantes competencias de surf y actualmente es un surfista profesional de clase mundial compitiendo en la gira del campeonato de la liga mundial de surf (World Surf League Championship Tour) en lo más alto del deporte.

El nuevo modelo incluye capacidades técnicas que coinciden con las impresionantes habilidades de surf de Kanoa, incluyendo gráficos de marea y luna (Tide & Moon) y un dato de la edad lunar (Moon Age) que ancla el reloj para anticipar el swell del oleaje y surf en el lugar actual del surfista.

Se ha creado un video que destaca el reloj colaborativo -puede verlo aquí: http://bit.ly/G-SHOCKxKanoa

El nuevo modelo está equipado con tecnología estándar G-SHOCK tal como:

Resistencia al agua de 200M

Resistencia al impacto

Hora mundial (29 zonas horarias/48 ciudades)

Luz de fondo EL automático

fondo EL automático Alerta 'flash'

Cronómetro y temporizador regresivo

2 alarmas multifuncionales

El GLX5600KI-7 tendrá un precio minorista de $130 y estará disponible para la compra comenzando este julio en ciertas joyerías, en la tienda de G-SHOCK en Soho y en gshock.com.

El reloj G-SHOCK resistente al impacto de CASIO es sinónimo de dureza, nacido del sueño de su desarrollador Sr. Ibe de 'crear un reloj que no se rompe'. Más de 200 muestras fueron creadas y probadas hasta su destrucción, hasta que finalmente en 1983 el primer G-SHOCK no icónico llegó a las calles de Japón y comenzó a establecerse como 'el reloj más resistente de todos los tiempos'. Cada reloj abarca los 7 elementos: resistencia a la descarga eléctrica, resistencia a la gravedad, resistencia a bajas temperaturas, resistencia a la vibración, resistencia al agua, resistencia al impacto y dureza. El reloj está lleno de innovaciones y tecnologías de Casio para evitar que se sufra un impacto directo; esto incluye componentes internos protegidos con uretano y módulos de cronometraje suspendidos dentro de la estructura del reloj. Desde su lanzamiento, G-SHOCK ha continuado evolucionando y apoyando el mantra del Sr. Ibe, "nunca rendirse jamás".

Casio America, Inc., Dover, Nueva Jersey, es el subsidiario estadounidense de Casio Computer Co., Ltd., Tokio, Japón, uno de los principales fabricantes del mundo de electrónica de consumo y soluciones de equipos empresariales. Establecida en 1957, Casio America, Inc. vende calculadores, teclados, dispositivos móviles de presentación, impresores de títulos de disco y etiquetas, relojes, cajas registradoras, y otros productos electrónicos de consumo. Casio se ha esforzado por realizar su credo corporativo de "creatividad y contribución" a través de la introducción de productos innovadores y imaginativos.

