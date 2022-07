Casio lança PRO TREK com plástico de biomassa e LCD de camada dupla

A Casio demonstra seu compromisso com o desenvolvimento de produtos ecológicos, fazendo a caixa, a parte traseira da caixa, a pulseira e o bisel giratório com plásticos de biomassa,* utilizando matérias-primas de sementes de rícino e milho. Produzidos com recursos renováveis, os plásticos de biomassa devem ajudar a promover a mudança para economias circulares e a reduzir as emissões de CO 2 . O bisel, que é mais suscetível ao impacto do que as outras partes, é feito de um plástico de biomassa ainda mais forte desenvolvido recentemente.

*Os plásticos de biomassa não são utilizados na pulseira de metal do PGR-340T.

Os relógios também vêm com o sistema de carregamento Tough Solar, que converte com eficácia a luz solar, de lâmpadas fluorescentes e de outras fontes para fornecer energia ao relógio, eliminando a necessidade de substituir a bateria regularmente.

Os novos relógios são projetados para facilitar o uso em escaladas, trilhas e outras atividades ao ar livre, proporcionando fácil leitura graças a um LCD de camada dupla. A camada inferior do LCD mostra a hora e várias medições, enquanto a camada superior exibe a bússola em gráficos azuis grandes. O bisel giratório também facilita o registro de leituras da bússola. Além disso, as argolas móveis permitem que a caixa e a pulseira do relógio sejam colocadas sobre um mapa de papel para ajudar os usuários a verificar sua localização atual e traçar sua rota. Basta apertar um botão para que os novos relógios ofereçam medições fáceis de orientação da bússola, pressão barométrica, temperatura e altitude.

Modelo Cor Pulseira PRG-340-1 Preto Plásticos de biomassa PRG-340-3 Cáqui Plásticos de biomassa PRG-340T-7 Prata Liga de titânio

FONTE CASIO COMPUTER CO., LTD.

