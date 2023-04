Casio lance la nouvelle G-SHOCK dont le bracelet portera les noms des modèles de montres G-SHOCK qui ont marqué leur époque

Modèles REMASTER BLACK 40 ans de G-SHOCK

TOKYO, 18 avril 2023 /PRNewswire/ -- Casio Computer Co., Ltd. a annoncé aujourd'hui la sortie des dernières nouveautés de sa gamme de montres G-SHOCK résistantes aux chocs, conçues en l'honneur des 40 ans de la marque. Les quatre montres REMASTER BLACK sont dotées d'un bracelet sur lequel sont imprimés les noms des modèles G-SHOCK qui ont marqué l'histoire et dont les innovations ont contribué à la quête incessante de robustesse de l'entreprise.

From left: GA-114RE, DWE-5657RE, DW-6640RE, GA-2140RE Band imprinted with model numbers, and 40th anniversary band loop

Le bracelet de ces montres REMASTER BLACK 40 ans de G-SHOCK résistantes aux chocs portera les noms et les années de lancement des modèles phares de G-SHOCK. Parmi les plus de 4 200 modèles commercialisé par la marque au cours des 40 dernières années, Casio a choisi 49 modèles de G-SHOCK qui reflètent les innovations en matière de structure, de fonction, de matériaux et de design que la marque a développées au fil du temps. Les noms de ces modèles sont imprimés sur le bracelet REMASTER BLACK par un procédé de marquage à chaud qui imprime le lettrage au creux du bracelet, pour un effet texturé et dentelé. Le design général affiche le coloris noir emblématique de la marque G-SHOCK, qui est accentué par un fermoir en acier inoxydable de couleur dorée.

Ces toutes nouvelles montres s'inspirent de quatre modèles qui jouissent toujours d'une grande popularité : la DW-5600, qui a hérité de la forme iconique originale de la G-SHOCK ; la DW-6600, première G-SHOCK équipée du rétroéclairage ; le modèle numérique-analogique GA-110 ; et la GA-2100, avec son cadran octogonal unique. La nouvelle DWE-5657RE, basée sur la DW-5600, est dotée d'un cadran rond interchangeable modèle DW-5700, pour conjuguer deux styles différents avec une seule montre.

Outre le logo anniversaire gravé sur le fond du boîtier, une étoile est gravée sur le bouton situé sur le côté inférieur gauche du boîtier pour trois des modèles, et sur le verre de la montre à la marque des 40 minutes sur la montre GA-114RE. Sur la DWE-5657RE et la DW-6640RE, le logo anniversaire apparaît lorsque le rétroéclairage est allumé.

Le cadran et le bracelet sont fabriqués à partir de résines biosourcées pour réduire l'impact sur l'environnement. L'emballage spécial de ces modèles est fabriqué à partir de papier recyclé afin de favoriser l'économie circulaire.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2053213/Remaster_Black_horizontal_kv.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2053214/4_2_J_E_REMASTER_BLACK_72dpidetail_01.jpg

SOURCE CASIO COMPUTER CO., LTD.