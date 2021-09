Casio lance les montres MT-G avec leur tout nouveau design extérieur équipé d'une lunette en carbone multicouche

Les modèles MTG-B2000YBD et MTG-B2000XD sont basés sur le modèle MTG-B2000, qui est doté de la structure Dual Core Guard qui lui confère une résistance accrue tout en mettant en valeur l'attrait des matériaux. Les nouvelles montres sont équipées d'un nouveau cadre de lunette et d'une couche supérieure en carbone, ce qui leur assure un beau design extérieur tout en réduisant leur poids.

Le modèle MTG-B2000YBD est doté d'un cadre de lunette sur les côtés, formé par superposition et usinage de plusieurs feuilles de carbone et de fibre de verre. Le nouveau cadre de lunette est 77 % plus léger que celui en acier inoxydable utilisé dans le modèle MTG-B2000. La feuille de carbone de la couche supérieure est enroulée autour du côté, et des feuilles de carbone cylindriques sont enroulées autour des cornes pour une meilleure durabilité. Une couronne polygonale complète le design de la lunette. Des couches de fibre de verre en rouge G-SHOCK apportent un accent élégant sur les côtés du boîtier, tandis que des indicateurs rouges agrémentent le cadran de la montre.

La partie supérieure de la lunette du modèle MTG-B2000XD présente une forme complexe obtenue grâce à des procédés de pressage et de découpage avancés appliqués au matériau en carbone multicouche. La vue latérale de la lunette révèle des couches de fibre de verre dans un tout nouveau vert original, conférant à la montre un aspect sportif et raffiné.

Les deux nouvelles montres sont dotées d'un bracelet composite en couches, fabriqué à partir de pièces métalliques et de résine fine. Le bracelet est encore plus léger grâce aux nouveaux composants métalliques creux fabriqués à l'aide d'une technologie de moulage spécialisée. Ces composants permettent d'utiliser davantage de résine à l'arrière du bracelet, ce qui assure un ajustement encore meilleur tout en conservant l'aspect et l'éclat du métal là où il faut.

Les modèles MTG-B2000YBD et MTG-B2000XD offrent des fonctionnalités complètes, notamment la réception de signaux d'étalonnage de l'heure commandés par radio et le jumelage Mobile Link avec une application smartphone dédiée, ainsi que la correction automatique de l'heure à proximité du smartphone jumelé. Une lumière LED double à haute luminosité qui assure la lisibilité de la montre dans le noir pour un confort optimal.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1611844/image_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1611845/image_2.jpg

SOURCE CASIO COMPUTER CO. LTD