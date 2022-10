Casio lance une montre en collaboration avec Eric Haze pour célébrer le 40e anniversaire de G-SHOCK

Logo anniversaire commémoratif gravé sur le dos du boîtier

TOKYO, 20 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Casio Computer Co., Ltd. a annoncé aujourd'hui le lancement de la dernière nouveauté de la marque de montres résistantes aux chocs G-SHOCK. La GMW-B5000EH est un modèle collaboratif créé avec le graffeur new-yorkais Eric Haze pour marquer le prochain 40e anniversaire de G-SHOCK en avril 2023.

GMW-B5000EH

Depuis la première montre G-SHOCK en 1983, la marque s'est imposée comme inégalée en termes de durabilité et de design unique. Apportant ces qualités à des collaborations dans la mode, le sport, l'art, la musique et d'autres domaines culturels, G-SHOCK est devenu un favori dans le monde entier.

Depuis 1999, l'artiste et designer new-yorkais Eric Haze collabore fréquemment avec G-SHOCK. En plus de concevoir les logos et identités commémoratifs de l'anniversaire de G-SHOCK, Haze a collaboré à plusieurs modèles G-SHOCK.

La GMW-B5000EH est une montre résistante aux chocs conçue en collaboration avec M. Haze pour commémorer le 40e anniversaire de G-SHOCK. Premier modèle de collaboration au design entièrement métallique, cette montre est basée sur la GMW-B5000D, qui hérite du design de la toute première G-SHOCK, et possède un bracelet orné d'une illustration Haze signature. Un revêtement noir est appliqué sur la bande en acier inoxydable, qui est ensuite recouverte de motifs de points gravés au laser pour reproduire le travail de l'artiste dans une palette de couleurs monochromes chic.

Le logo conçu par Haze pour commémorer le 40e anniversaire de G-SHOCK est gravé sur le fond du boîtier et le logo de la marque Haze apparaît sur l'écran de la montre lorsque la lumière est activée. Ces caractéristiques de conception spéciales et d'autres évoquent une sensation de haute qualité avec une touche ludique qui fait de cette collaboration le modèle parfait pour lancer les célébrations du 40e anniversaire de G-SHOCK.

Eric Haze

Le légendaire artiste et designer new-yorkais Eric Haze est l'un des créateurs les plus recherchés dans le monde du design contemporain, de la rue et des collaborations de marques axées sur les artistes.

