Casio lanzará el segundo juego de modelos de colaboración EDIFICE con Honda Racing y el equipo de F1 Scuderia Toro Rosso

Los cronógrafos Scuderia Toro Rosso Formula One Team (EQB-1000TR y EFR-S567TR) tienen un perfil delgado y fueron desarrollados en colaboración con el equipo Scuderia Toro Rosso, que compite en la clase más alta de carrera automovilística del mundo.

Los nuevos relojes Honda Racing Limited Edition fueron creados de conjunto con HRD Sakura, un centro de investigaciones que desarrolla tecnologías para los deportes de motor de cuatro ruedas de Honda.

Para el desarrollo del nuevo cronógrafo, Honda suministró una aleación especial de aluminuro de titanio, la misma que usa en las válvulas de sus motores, para el bisel. La superficie del bisel también recibió un acabado mediante el proceso carbono como diamante (DLC, por sus siglas en inglés). El DLC también se usa dentro de las unidades de potencia de Honda, para aumentar la dureza de la superficie. Este acabado concede al bisel una excelente resistencia ante rasguños. El EQB-1000HRS tiene una manilla roja, fabricada con tejido Kevlar® entre dos capas de tejido Cordura®, que hace juego con el color de la marca Honda.

Ambos modelos, EQB-1000HRS y EQB-1000HR, se basan en el EQB-1000, un cronógrafo de perfil delgado equipado con un sistema de alimentación Tough Solar y con conectividad para teléfono inteligente.

Las esferas están decoradas con una gradación de negro a rojo que simula el momento de la combustión en el cilindro de un motor. El logotipo de Honda Racing aparece en la esfera y en la tapa de ambos modelos y también en la manilla del EQB-1000HRS. Estos modelos premium vienen en un paquete especial con una tarjeta con fotos de la unidad de potencia de Honda y del auto de carreras de Scuderia Toro Rosso Formula One.

Los cronógrafos Scuderia Toro Rosso Limited Edition (EQB-1000TR y EFR-S567TR) se diseñaron tomando como base el auto para Formula One de 2019. Ambos modelos adoptan el llamativo esquema de colores en azul, rojo y plata del auto de carreras y, excepto en el bisel y las esferas encastradas, están fabricados de fibra de carbono, la cual es esencial en los autos de carreras de la actualidad.

La esfera y la tapa presentan el logotipo del equipo, y la esfera encastrada tiene en la posición de las 9 la imagen de un toro, el símbolo de la escudería, que transmite a su dueño la sensación especial de que posee un tesoro.

Además de la sincronización precisa de la hora que puede lograrse mediante la conexión a una app de teléfono inteligente, el nuevo modelo también tiene característica de Hora mundial. El usuario puede ver la hora en dos lugares diferentes, en las esferas principal y encastrada, con la posibilidad de seleccionar entre aproximadamente 300 ciudades. Esta característica resulta esencial para los pilotos de la Scuderia Toro Rosso, quienes compiten en todo el mundo.

El nuevo indicador de última vuelta muestra en la esfera encastrada la diferencia con respecto al tiempo de la vuelta previa dentro del rango desde menos cinco segundos hasta más un segundo. También se ha mejorado la función de cronómetro, y las vueltas registradas pueden cargarse a la app de teléfono inteligente. Gracias a que pueden guardarse 200 tiempos de vueltas, medidos hasta una milésima de segundo, el cronógrafo ayuda a mantener tiempos detallados durante la carrera.

El EFR-S567TR se basa en el cronógrafo metálico EFR-S567D. Sobre el bisel metálico se ha superpuesto una placa de fibra de carbono, y en la esfera está blasonada una franja vertical roja que simboliza a la escudería. Para garantizar la visibilidad, para el cristal se usó cristal de zafiro, que es resistente ante rasguños, incluso bajo exigentes condiciones uso.

Especificaciones

EQB-1000HR/ 1000HRS

Resistencia al agua 100 metros Especificaciones de comunicación Estándar de comunicación Baja energía Bluetooth® Alcance de la señal Hasta 2 metros (puede variar dependiendo de las condiciones

circundantes) Cronómetro Precisión de 1 segundo; capacidad de medición: 23:59'59;

modos de medición: tiempo transcurrido, memoria para 200 vueltas,

indicador de última vuelta Alarma 1 alarma diaria independiente Otras características Funciones Smartphone Link (hora mundial: más de 300 ciudades,

ajuste automático de la hora, ajuste fácil del reloj), Phone

Finder (buscador de teléfono), corrección automática de manecillas (horario,

minutero y segundero), visualización de día y fecha, calendario automático,

indicador del nivel de la batería, hora dual Fuente de alimentación Sistema de alimentación Tough Solar (sistema de carga solar) Operación continua Durante aproximadamente 19 meses con la función de ahorro de energía* activada

después de una carga completa *Ahorro de energía luego un cierto período en un lugar oscuro Tamaño de la caja 49,9 × 45,6 × 8,9 mm Peso total EQB-1000HRS: aproximadamente 64 gramos EQB-1000HR: aproximadamente 130 gramos

La marca con la palabra Bluetooth® y los logotipos son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y todo uso de tales marcas por Casio Computer Co., Ltd. se hace bajo licencia.

EQB-1000TR

Resistencia al agua 100 metros Especificaciones de comunicación Estándar de comunicación Baja energía Bluetooth® Alcance de la señal Hasta 2 metros (puede variar dependiendo de las condiciones

circundantes) Cronómetro Precisión de 1 segundo; capacidad de medición: 23:59'59;

modos de medición: tiempo transcurrido, memoria para 200 vueltas,

indicador de última vuelta Alarma 1 alarma diaria independiente Otras características Funciones Smartphone Link (hora mundial: más de 300 ciudades,

ajuste automático de la hora, ajuste fácil del reloj), Phone

Finder (buscador de teléfono), corrección automática de manecillas (horario,

minutero y segundero), visualización de día y fecha, calendario automático,

indicador del nivel de la batería, hora dual Fuente de alimentación Sistema de alimentación Tough Solar (sistema de carga solar) Operación continua Durante aproximadamente 19 meses con la función de ahorro de energía* activada

después de una carga completa *Ahorro de energía luego un cierto período en un lugar oscuro Tamaño de la caja 49,9 × 45,6 × 8,9 mm Peso total Aproximadamente 62 gramos

EFR-S567TR

Resistencia al agua 100 metros Precisión a temperatura normal ±20 segundos por mes Cronómetro Cronómetro de 1 segundo; capacidad de medición: 0'00"~29'59"; tiempo fraccionario Otras características Indicador de la fecha Duración de la batería 5 años en el SR927SW Tamaño de la caja 50,5 × 45,6 × 9,5 mm Peso total Aproximadamente 135 gramos

La marca con la palabra Bluetooth® y los logotipos son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y todo uso de tales marcas por Casio Computer Co., Ltd. se hace bajo licencia.

