Casio представила новую модель G-SHOCK со сменными ремешками и оправами циферблата
Sep 08, 2020, 22:00 ET
Часы поставляются в комплекте с тремя ремешками и двумя оправами
ТОКИО (TOKYO), 9 сентября 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания Casio Computer Co., Ltd. сегодня представила новейшее пополнение в линейке ударопрочных часов G-SHOCK. DWE-5600CC - первая модель G-SHOCK со свободно заменяемыми ремешками и оправами.
Эта новинка в серии 5600 наследует легендарную квадратную форму первых часов G-SHOCK, но комплектуется сразу тремя видами заменяемых ремешков и двумя оправами, что заметно повышает удобство для преданных поклонников бренда. Как и все предыдущие модели серии 5600, конструкция ремешка DWE-5600CC смягчает удар в случае падения часов, а также оснащена инновационным скользящим рычажком для простого отсоединения. В отличие от традиционного циферблата, оправа которого крепится к корпусу при помощи винтов, новинка получила обновленную конструкцию с четырьмя небольшими крючками из углеволокна. Эти часы - первая модель в линейке 5600 с применением технологии Carbon Core Guard: для дополнительной ударопрочности корпус устройства укреплен углеволокном.
DWE-5600CC в базовой комплектации поставляются с зеленой полимерной оправой циферблата и ремешком, украшенным узором в виде печатной платы, использовавшейся в первых моделях серии 5600. Столь необычное дизайнерское решение напоминает камуфляж. В комплект часов входят также черная сменная оправа и ремешок с узором в виде цифр "3229", которыми обозначается модуль линейки 5600. Еще один аксессуар в комплекте новинки - тканевый ремешок с люминесцентным светоотражающим покрытием и монохромным узором в виде печатной платы. Приятным сюрпризом для будущих владельцев часов станет логотип "SHOCK RESISTANT" на боковой поверхности корпуса, увидеть который можно, сняв оправу.
Официальный веб-сайт G-SHOCK: https://products.g-shock.com/asia-mea/en/_detail/DWE-5600CC-3/
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1249944/DWE_5600CC.jpg
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1249945/DWE_5600CC_2.jpg
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SOURCE CASIO COMPUTER CO., LTD