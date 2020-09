Casio wprowadzi do sprzedaży zegarki marki G-SHOCK z wymiennymi bezlami i paskami

DWE-5600CC to najnowszy model z serii 5600, posiadający klasyczny kwadratowy kształt pierwszych G-SHOCKów oraz trzy rodzaje wymiennych pasków i dwa bezle, dzięki którym marka G-SHOCK może zaoferować użytkownikom swoich produktów jeszcze więcej. Podobnie jak w przypadku poprzednich modeli z serii 5600, pasek ma kształt, który pozwala zredukować wstrząsy przenoszone na kopertę przy upadku zegarka, a ponadto jest wyposażony w nowo opracowaną przesuwaną dźwignię służącą do łatwego odpinania. Bezel, który standardowo jest przykręcony do koperty, ma teraz nową konstrukcję mocowaną na cztery małe haczyki wykonane z włókna węglowego. Jest to pierwszy zegarek z serii 5600, którego konstrukcja opiera się o technologię Carbon Core Guard, w ramach której koperta została wzmocniona włóknem węglowym dla lepszej ochrony przed wstrząsami.