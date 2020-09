Casio bringt G-SHOCK-Uhr mit wechselbaren Lünetten und Armbändern auf den Markt

Die Uhr umfasst drei Arten von Armbändern und zwei Lünetten

TOKIO, 9. September 2020 /PRNewswire/ -- Casio Computer Co., Ltd. kündigte heute die jüngste Ergänzung seiner „G-SHOCK"-Reihe stoßfester Armbanduhren an. Das Modell „DWE-5600CC" ist die erste G-SHOCK-Uhr mit frei wechselbaren Armbändern und Lünetten.