CASIO s'apprête à lancer sa montre G-SHOCK légère et adaptée à de nombreux sports

Cette montre est équipée des algorithmes Polar™ permettant d'analyser les sessions sportives

TOKYO, 28 février 2023 /PRNewswire/ -- Casio Computer Co., Ltd. a annoncé aujourd'hui la sortie d'une nouvelle addition à la ligne sportive G-SQUAD de la famille G-SHOCK de montres résistantes aux chocs. La montre GBD-H2000 est adaptée à de nombreux sports et sa légèreté lui permet d'être encore plus agréable à porter. La nouvelle montre sera disponible en quatre modèles.

La GBD-H2000, résistante aux chocs, est équipée d'une fonctionnalité GPS et de six capteurs qui permettent de suivre de nombreuses activités sportives, tout en étant 38 % plus légère que le modèle précédent, la GBD-H1000. Casio a atteint ce poids plume en concevant un boîtier plus compact avec une antenne GPS intégrée et un dos de boîtier renforcé en fibre de carbone. Le résultat se traduit par un port encore plus confortable au poignet. Cette nouvelle montre est équipée d'une fonctionnalité GPS et d'un capteur optique pour mesurer la fréquence cardiaque, ainsi que d'une boussole, d'un capteur d'altitude et de pression atmosphérique, d'un capteur thermique, d'un accéléromètre et d'un gyroscope. Ces technologies haut de gamme permettent de mesurer la distance, la vitesse, le rythme et bien d'autres paramètres pour accompagner des activités telles que la course à pied, le vélo ou la natation.

Des fonctions d'analyse des sessions sportives sont intégrées à ces mesures d'activité. Les algorithmes développés par Polar Electro Oy, pionnier du secteur qui a passé près de 50 ans à perfectionner l'art du conseil personnalisé en matière de fitness, de sport et de santé, sont exploités pour mesurer la sollicitation du cœur et des poumons, analyser les taux d'énergie utilisés séparément pour les glucides, les protéines et les graisses, et assurer un suivi du sommeil. En couplant la montre avec l'application CASIO WATCHES dédiée, les utilisateurs peuvent analyser les données sportives de la montre de manière plus détaillée, en accédant au journal d'activité, à des conseils pour améliorer la qualité de leur sommeil et bien d'autres informations. La montre est également dotée d'une fonction de charge solaire afin de faciliter son utilisation. Elle permet d'afficher l'heure grâce à la charge solaire* même lorsque la batterie est faible.

Le boîtier, le cadran et le bracelet sont fabriqués en plastique issu de la biomasse, un matériau écologique produit à partir de matières premières issues de graines de ricin et de maïs.

* Polar™ est une marque déposée de Polar Electro Oy.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.casio.com/intl/news/2023/0228-gbd-h2000/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2009368/GBD_H2000.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2009369/GBD_H20001A_GBD_H2000_1A9_GBD_H2000_1B_GBD_H2000_2.jpg

SOURCE CASIO COMPUTER CO. LTD