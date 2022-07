CASO DESESTIMADO: WHISKEY & WEALTH CLUB GANA EN DECISIÓN HISTÓRICA EN UN VIRAJE EN U DE LA LEY DE VALORES DE LOS ESTADOS UNIDOS

La Junta de Valores del Estado de Texas había acusado al mayorista de whiskey prémium escocés e irlandés de participar en fraudes, declaraciones que ahora se han retractado por completo

DUBLÍN y LONDRES, 11 de julio de 2022 /PRNewswire/ -- Una junta de valores de los Estados Unidos sufrió una derrota previa al juicio por parte del Whiskey & Wealth Club con sede en Londres y Dublín, después de que el comisionado de valores de Texas rechazara una orden de cese y desistimiento contra el mayorista de barriles.

El histórico retracto y desestimación de las acusaciones hechas por la Junta de Valores del Estado de Texas sobre una orden de emergencia y un comunicado de prensa del 2 de noviembre de 2021 ya fueron retirados por completo.

La Junta de Valores afirmó que Whiskey & Wealth Club había infringido los estatutos de valores de los Estados Unidos y, en concreto, que las inversiones vinculadas a palés de whiskey son valores.

La sentencia ahora confirma que Whiskey & Wealth no participa en inversiones o comercio de valores de acuerdo con la legislación de Estados Unidos, en el sentido de que es algo similar a comprar artículos de colección como arte, un reloj o un automóvil.

La resolución final abandona en su totalidad, con razón, todas las acusaciones de que Whiskey & Wealth Club estuviera operando una oferta de valores que infringe las leyes de valores de los Estados Unidos. Estas desestimaciones son sumamente raras y sólo se otorgan cuando están claramente garantizadas. El hecho de que Whiskey & Wealth Club haya obtenido esta desestimación es evidencia de lo que ha manifestado en todo momento: las acusaciones estaban claramente erradas.

Antes de presentar cualquier evidencia, la Junta acusó a la compañía de "cometer fraude en relación con la oferta de venta de valores", algo que amenazaba con causar un "daño irreparable" al público. Estas declaraciones ya fueron retractadas en su totalidad.

El acuerdo para desestimar estas acusaciones se presentó el 7 de julio de 2022. En este, la agencia de Texas determinó que Whiskey & Wealth Club no estaba involucrada en actos ilegales relacionados con la oferta o venta de valores y no había emitido declaraciones para engañar al público.

La Junta también desestimó acusaciones y órdenes contra varios empleados individuales de Whiskey & Wealth, a saber: Scott Sciberras, William Fielding, Alex Mook, Richard Falconer y Benjamin Dunlop.

Al comentar sobre la desestimación, el Sr. Jay Bradley, cofundador de Whiskey & Wealth, manifestó que la decisión ahora allana el camino para que prospere un modelo de negocio altamente regulado en los Estados Unidos, donde se prevé que las ventas de whiskey irlandés (el licor prémium de más rápido crecimiento en el mundo), superarán a las del escocés para 2030.

"Esta es una victoria sumamente importante para Whiskey & Wealth Club en un caso que ha estado abierto en nuestra empresa durante ocho meses y que costó una cantidad significativa de dinero en honorarios legales, drenó recursos y difamó a nuestra compañía. A pesar de esto, ahora allana el camino para que nuestro negocio mayorista de barriles prospere en los Estados Unidos y en todo el mundo", comentó Bradley.

"La Junta de Valores ya rectificó su error y reconoció nuestra importante cooperación con la investigación. El retracto y la desestimación del caso es lo más cercano a una disculpa que llegaremos a obtener", afirmó.

La nueva orden establece que Whiskey & Wealth Club cooperó con la División de Cumplimiento y le proporcionó registros e información relevantes sobre su negocio.

Y agrega: "Los demandados, (Whiskey & Wealth Club), establecieron ciertas defensas, entre las que se incluyen hechos como que no han ofrecido ni vendido valores, no han actuado como corredores y no han cometido infracciones deliberadas de la Ley de Valores. En consonancia con estas defensas, el demandado presentó información suficiente para concluir que se justifica la desestimación de la Orden de Emergencia".

Tras la histórica desestimación, Scott Sciberras, cofundador y director ejecutivo de Whiskey & Wealth Club, expresó que se sintió sorprendido por la dureza del conflicto de los Estados Unidos entre la justicia y el juicio por parte de los medios, y afirmó que las políticas y procedimientos empleados por la Junta Estatal podrían tener importantes consecuencias financieras y de reputación para cualquier empresa.

"Creemos que la práctica estadounidense de emitir un comunicado de prensa perjudicial el mismo día de una orden legal sin ver ni escuchar evidencia alguna, incluso llegar a acusar de fraude a una compañía, y luego retractar todas esas acusaciones ocho meses después, podría tener un impacto desastroso en la mayoría de las empresas. Este tipo de estrategia legal y de relaciones públicas es algo inaudito en Irlanda, el Reino Unido o los países de la Mancomunidad.

"Afortunadamente para nosotros, pudimos enfrentar esta tormenta gracias a nuestra increíble y leal base de clientes actuales y nuevos, quienes pudieron ver más allá de las declaraciones y acusaciones emitidas por la Junta Estatal de Valores de Texas".

El Sr. Sciberras agregó: "Trabajamos en estrecha colaboración con la Junta de Valores para capacitar a sus miembros sobre el proceso de compra y venta de whiskey en barril al por mayor y sobre cómo funciona nuestro modelo de negocio, y a futuro seguiremos trabajando con ellos".

La popularidad de la inversión en whisk(e)y ha aumentado en los últimos años, impulsada en parte por la popularidad del whiskey irlandés maestro original, que ha experimentado un aumento en ventas del 140 % durante la última década. Los barriles de whisk(e)y son considerados "activos de consumo" y no están sujetos al Impuesto sobre las Ganancias de Capital (CGT).

Para obtener más información, visite:

https://whiskeywealthclub.com/whiskey-wealth-club-fraud-case-dismissed-landmark-decision-in-united-states/

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/1855393/Whiskey_Wealth_Club_Logo.jpg

FUENTE Whiskey & Wealth Club

