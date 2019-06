Caso do Assassino do Golden State escolhido como o Sucesso DNA do Ano 2019

Após agentes da lei utilizarem a genealogia genética, a investigação que durou quarenta e cinco anos resultou na prisão do culpado

KOBE, Japão, 18 de junho de 2019 /PRNewswire/ -- A instituição Gordon Thomas Honeywell Governmental Affairs (GTH-GA) anunciou que o caso do assassino do Golden State foi selecionado como o Sucesso DNA do Ano (DNA Hit of the Year) em 2019. Foi o escolhido entre 70 casos ocorridos em 20 países por um painel de sete juízes internacionais com formação profissional em DNA forense. O reconhecimento foi anunciado durante o Congresso anual de Soluções de Identificação Humana (Human Identification Solutions - HIDS) realizado em Kobe, no Japão.

Em seu terceiro ano, o programa Sucesso DNA do Ano é organizado pela GTH-GA, uma autoridade internacional em leis, legislação e políticas de banco de dados de DNA. "A lista de casos de 2019 expressa o compromisso extraordinário da polícia de resolver e prevenir crimes utilizando bancos de dados de DNA forense", disse Tim Schellberg, presidente da GTH-GA.

Os juízes selecionaram o caso da Califórnia entre sete finalistas. Os seis primeiros colocados originaram-se da Áustria, Dubai, África do Sul, Brasil, Massachusetts e Nova York. Para obter a lista completa dos casos submetidos e uma apresentação do caso selecionado nesse ano, e outros destaques acesse http://www.dnaresource.com/hitoftheyear-2019.html.

O Assassino do Golden State é acusado de cometer crimes aterradores entre 1973 e 1986. Várias estratégias em DNA foram utilizadas na tentativa de resolver esses casos. A pista para a resolução do caso surgiu através de um parente quando o DNA da cena do crime foi colocado em um banco de dados genealógicos. O anúncio da prisão do Assassino do Golden State através do uso da genealogia genética investigativa causou um fenômeno nacional ao identificar suspeitos em alguns dos piores crimes não resolvidos na história dos Estados Unidos.

Anne Marie Schubert, promotora do condado de Sacramento disse: "O uso da genealogia genética investigativa para a identificação de acusados de crimes horríveis revolucionou a habilidade das agências da lei de resolver crimes violentos. Essa nova ferramenta traz esperança para vítimas e famílias que esperam justiça por décadas."

"É uma grande honra o caso do Assassino do Golden State ter sido escolhido como o Sucesso do Ano 2019. O programa Sucesso DNA do Ano demonstra o valor dos bancos de dados de DNA para a solução e a prevenção de crimes através de casos reais. Tenho esperança de que os governos continuem a expandir os programas de DNA para deter criminosos e salvar vidas", disse a promotora Anne Marie Schubert.

FONTE Gordon Thomas Honeywell Governmental Affairs

