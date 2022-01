Casos de gripe e Covid aumentam em cinco vezes o volume de teleconsultas da DOC24 no Brasil

SÃO PAULO, 21 de janeiro de 2022 /PRNewswire/ -- Os registros de casos de Covid-19 e da Influenza (H3N2) não param de crescer em todo Brasil. Apesar do 'apagão' de dados no sistema do Ministério da Saúde após um ataque hacker, o número de infectados subiu mais de 700% nas últimas semanas, fazendo com que o país já registre mais casos de Covid nestes primeiros dias do ano do que em todo o último bimestre de 2021.