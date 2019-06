Cassio Bruno relata seus milagres, superação e sucesso profissional

A historia de Cassio Bruno é cheia de revira voltas ja começando por seu nascimento, onde teve uma serie de complicações no parto, tendo que ser levado para UTI onde foi submetido a varais cirurgias, apos um longo período internado, quando ja nao havia mais opções e até os médicos ja haviam perdidos as esperanças, Cassio Bruno reagiu aos tratamentos e começou a se recuperar, segundo os médicos por razões Divinas pois nem eles saberiam explicar o motivo da melhora. Dr Cassio Bruno Ficou conhecido no Brasil após a liberação da bioplastia para cirurgiões dentistas no pais.

Hoje atende e ministra cursos por mais de 12 cidades do Brasil e mais 5 nos Estados Unidos da America com a pauta Harmonização Facial ( preenchimento labial, mandibular, rinomodelação entre outros procedimentos), Cassio Bruno começou sua carreira como técnico de enfermagem junto ao segundo grau, em seguida passou na primeira fase para medicina pelo estado do rio de janeiro mas uma fatalidade familiar o impediu de prosseguir, com a perda do seu Avô.

Essa noticia abalou toda sua família porem Cassio Bruno seguiu em frente e conseguiu uma bolsa de estudos em uma faculdade localizada na zona oeste do Rio de janeiro, bairro de Realengo, onde se Graduou em Odontologia em 2011, em sequencia sua pós graduação em implantodontia em 2013.

Trabalhou por 2 anos no calçadão de Bangu em clinicas populares ate que com a ajuda dos seus pais em 2015 abriu sua primeira Clinica Odontologica no recreio dos bandeirantes, bairro nobre do Rio de Janeiro. Alguns anos depois Cassio Bruno com seu maravilhoso desempenho e pensamentos inovadores mudou-se e abriu uma clinica multidisciplinar em um dos maiores Shopping da Barra da Tijuca, onde deu inicio a sua Carreira na área estetica de HOF, Cassio Bruno começou a ser reconhecidos por seus casos, onde seu publico ficavam intrigados como poderia oferecer uma mudança tao satisfatória, dentre eles preenchimento mandibular e rinomodelação os mais pedidos, isso gerou uma procura muito grande por seus atendimentos, ocasionando a oportunidade de atendimento e ministrações de Cursos por todo Brasil e Exterior.

Hoje Dr. Cassio Bruno atende nas principais capitais do Brasil e ministra cursos em Nova Yorque, Miami, Orlando, Los Angeles e Boston, com uma agenda Lotada com espera de ate 3 meses. Dr Cassio Bruno ministra cursos vips individuais e também para turmas de quase 30 alunos, suas palestras são muito requisitadas por onde quer que va, recebendo convites internacionais, dentre eles, Chile, argentina, Londres, Japão e nova Iorque. Apesar de todo trabalho e credibilidade entre seus clientes e ouvintes alunos, Cassio Bruno não perde sua humildade. Segundo Dr Cassio "Qual seu objetivo e sua meta de vida ? Ganhar 10, 20, 50 mil? Ter uma família ? Ter uma empresa ? Eu fui e continuo sendo prova viva que tudo é possível, nunca deixe ninguém dizer que você não é capaz, tudo o que tem que fazer é saber onde quer chegar e acreditar com toda sua força, faça por onde que você também é capaz de conquista-las. O plantio é para todos, mas a colheita apenas para aqueles que se prepararam. Se eu consegui, sei que você também é capaz!, Atribuo Toda Honra e Toda Glória a Deus."

Atualmente um dos maiores nomes na área de HOF, por toda sua historia de vida, sempre se considerou um vencedor. Hoje se considera um homem de sucesso realizado em todas as áreas da sua vida juntamente com sua Companheira Daiana, sua filha Maitê e uma BullDog Fraces chamada Kety Perry.

