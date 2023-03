Casual 100-Player Battle Royale Game GGGGG wird am 31. März 2023 in über 170 Ländern veröffentlicht

Schauen Sie sich die zeitlich begrenzten Belohnungen der Release Celebration und die Kampagnen-Informationen an!

TOKYO, 31. März 2023 /PRNewswire/ -- Drecom Co., Ltd. (Hauptsitz: Shinagawa-ku, Tokio; Präsident und CEO: Yuki Naito) freut sich, bekannt zu geben, dass GGGGG, ein kooperatives und kompetitives Battle-Royale-Actionspiel für Smartphones, am 31. März 2023 offiziell in über 170 Ländern veröffentlicht wurde.

Informationen zu GGGGG

Spielen Sie ungezwungen und überall mit Freunden!

GGGGG ist ein kostenloses Smartphone-Spiel, das es den Spielern ermöglicht, Battle Royale mit 100 Spielern Battle Royale mit 8 Spielern und Dungeon Run mit bis zu 4 Spielern im kooperativen Spiel zu spielen. Dieses Gelegenheitsspiel verfügt über eine einfache Steuerung auf einem vertikalen Bildschirm, der sich überall leicht mitnehmen und spielen lässt, sogar in Battle Royale mit 100 Spielern. Auch die Gestaltung der Spielfiguren ist sympathisch, und eine breite Altersspanne erfreute sich am Betatest. Wir planen, Inhalte zu implementieren, die noch mehr Spaß machen, wenn man sich mit Freunden zusammentut und gemeinsam spielt, wie z.B. Arch-Fiend's Armageddon, das es Spielern ermöglicht, Schlachtzüge mit bis zu 100 Spielern zu bestreiten, sowie Clan-Features, die von Beta-Spielern gewünscht wurden, und vieles mehr. Außerdem haben sich bereits rund 10.000 Fans dem offiziellen GGGGG-Discord-Server angeschlossen und so schon vor der offiziellen Veröffentlichung eine perfekte Umgebung geschaffen, um Freunde zu finden. Bitte kommen Sie und schließen Sie sich uns auf dem offiziellen GGGGG Discord-Server an.

GGGGG, das NFT-Spiel

Das Spiel ist so konzipiert, dass es viel Spaß macht, so wie es ist. Der Erwerb von NFT-Skins kann jedoch zu ganz neuen Spielmöglichkeiten führen. NFT-Skins sind spezielle Skins, die mithilfe der Blockchain-Technologie generiert werden und die Sie im Spiel ändern können. Weltweit gibt es nur 3.456 NFT-Skins, und jeder davon ist ein einzigartiges Originaldesign. Heben Sie sich auf dem Schlachtfeld mit Ihrem eigenen einzigartigen NFT-Skin ab! Und nicht nur das: Durch Siege in Battle Royale werden Spezialeffekte freigeschaltet, eine einzigartige Funktion der NFT-Skins. Es gibt drei Stufen von Effekten, die eine zusätzliche Herausforderung darstellen.

Da wir die NFT-Technologie nutzen, können Sie sie außerdem privat auf NFT-Marktplätzen wie OpenSea kaufen und verkaufen. Die Auswirkungen spiegeln sich auch auf OpenSea wider und können Via Handel übertragen werden. Wenn Sie GGGGG 120 % genießen wollen, dann holen Sie sich unbedingt einen NFT-Skin.

*Die Effekte werden auf dem Startbildschirm und dem Wartebildschirm sowie in OpenSea angezeigt, aber nicht während des Kampfes.

*NFT-Skins sind rein kosmetischer Natur und das Anlegen von Skins im Spiel hat keinen anderen Effekt als die Veränderung des Aussehens des Charakters.

93,7 % der Beta-Tester bewerteten das Spiel als "spaßig" oder "recht spaßig"!

Die Beta-Testversion war bis zum 31. Januar 2023 verfügbar. 93,7 % der Nutzer, die auf unsere Umfrage geantwortet haben, gaben an, dass das Spiel "spaßig" oder "recht spaßig" sei. Wir arbeiten derzeit an der Behebung der in der Beta-Version festgestellten Probleme und an der Entwicklung zusätzlicher Funktionen und Verbesserungen, die in der Umfrage vorgeschlagen wurden.

Beanspruchen Sie Ihre Pre-ReGister Points Rewards bis zum 30. April!

Die App-Vorregistrierungs-Kampagne "Pre-ReGister Points Promotion" lief von vor einem halben Jahr bis zum heutigen Tag. Die Kampagne ermöglichte es den Nutzern, Pre-ReGister Points zu verdienen, die auf der Anzahl der Vorregistrierungen im App-Store, den Followern in den sozialen Medien, Likes und Kommentaren basierten. Dank der regen Beteiligung der Nutzer hat die Kampagne das ursprüngliche Ziel von 555.555 Punkten erreicht.

Als besondere Belohnung für das Erreichen des Pre-ReGister Points-Ziels können die Nutzer exklusive Skins wie die "GGGGG Uniform" und die "GGGGG Brille" erhalten. Außerdem erhalten die Nutzer Star Gems, die sie im Spiel einsetzen können, um ihr Gameplay zu verbessern. Die Nutzer müssen bis zum 30. April 2023 mit ihrer Figur den Trophäen-Rang 5 erreicht haben, um die Belohnungen der Pre-ReGister Points Promotion zu erhalten.

*Nutzer, die nicht an der Pre-ReGister Points Promotion teilgenommen haben, sind ebenfalls berechtigt, die Prämie zu beanspruchen.

GGGGG Spiel-Übersicht

Titel: GGGGG

Genre: Co-op kompetitives Action-Spiel

Veröffentlichungsdatum: 31. März 2023

Plattform: iOS/Android

iOS: https://apps.apple.com/app/id6444761067

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.drecom.ggggg

Preis: Kostenlos (In-App-Käufe)

Entwickelt und vertrieben von: Drecom Co., Ltd.

Verfügbarkeit: über 170 Länder und Regionen weltweit, einschließlich Japan

