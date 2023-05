Catalyst annonce la clôture du fond Catalyst IV

Edouard Cukierman, Managing Partner des Fonds Catalyst : « Catalyst jouera un rôle crucial en portant la Nouvelle Génération d'Entrepreneurs et d'Innovateurs en Israël »

Le nouveau Fonds a été annoncé lors de la Conférence internationale d'Investissement GoforIsrael, qui a accueilli des centaines d'investisseurs venus d'Europe, des USA, du Mexique, d'Asie et d'Israël.

TEL AVIV, Israel, 11 mai 2023 /PRNewswire/ -- Les Fonds Catalyst ont annoncé la clôture du 4e Fonds – Catalyst IV, d'un montant de $150 millions. Les Fonds Catalyst gèrent un portefeuille d'un montant total de $450 millions. Le nouveau fonds, qui a déjà investi dans 3 sociétés : Curalife, Addionics et Nexar – investira dans des sociétés à fort potentiel de croissance dans plusieurs secteurs incluant la cybersécurité, les sciences de la vie, la Deep tech, la mobilité, les technologies liées au climat, la foodtech et les énergies renouvelables.

GoforIsrael Team at GoforIsrael 30th Edition 2023 (Photo Credit: Shai Shviro)

Les partenaires du fonds Catalyst sont : Edouard Cukierman, Yair Shamir, Boaz Harel, Luc Muller et Lisya Bachar-Manoah.

"Nous sommes fiers que 50% des sociétés de notre portefeuille aient été cotées en bourse aux USA » dit Edouard Cukierman, Partenaire Associé de Catalyst et Président de Cukierman Investment House. « Le Fonds a réalisé 5 sorties sur 8 investissements, parmi lesquels 4 Introductions en bourse et une transaction de fusion-acquisition » ajoute-t-il. Parmi les OPA, Tufin, Taboola et Arbe Robotics.

La clôture de Catalyst IV a été annoncée lors de GoforIsrael, la Conférence Internationale sur l'investissement, organisée par les Fonds Catalyst et Cukierman Investment House, qui a célébré cette année son 30e anniversaire. La Conférence a accueilli plus de 1000 participants, incluant des centaines d'investisseurs venus d'Europe, des USA, d'Amérique Latine et d'Asie.

"En regardant vers l'avenir, nous voyons de nouveaux défis et opportunités plus attrayants que jamais » dit Cukierman. « Durant nos 30 années d'activités dans le domaine des investissements, nous avons assisté à de nombreuses crises et avons vu comment la Start Up Nation a réussi à surmonter tous les obstacles. Nous sommes convaincus que nous sommes en position de rencontrer ces défis et y faire face. Catalyst jouera un rôle crucial en portant la génération future d'entrepreneurs et d'innovateurs israéliens. »

Outre le nouveau fonds, Catalyst a aussi annoncé le lancement de Catalyst Investors' Club (CIC), une startup technologique dans le domaine du Fintech.

CIC est une plateforme permettant à des investisseurs professionnels d'investir aux côtés de VC ou d'investisseurs stratégiques.

Il s'agit d'une plateforme VOD conçue pour les startups cherchant une visibilité auprès d'une communauté d'investisseurs professionnels différente des fonds de venture. Le simple processus de démarrage permet aux sociétés de présenter leur technologie à travers des vidéos.

CIC travaille en étroite collaboration avec Catalyst Investments ainsi qu'avec Cukierman & Co., la principale banque d'affaire Israélienne, avec plus de 30 ans d'expérience.

Catalyst Funds:

Catalyst est un des principaux fonds d'investissement high-tech israéliens avec plus de 24 ans d'expérience en levées de fonds dans des sociétés matures à technologies disruptive qui ont un lien avec Israël. Établi en 1999, c'est le seul fonds israélien toujours géré par les mêmes partenaires. Catalyst a annoncé récemment le closing du fonds Catalyst IV. Son prédécesseur Catalyst III a réalisé 5 sorties sur 8 investissements, dont 4 introductions en bourse aux USA et une opération de fusion-acquisition.

