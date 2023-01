Catalyst CEO Champions For Change avançam nas mulheres e pagam capital

Relatório mostra que as empresas Champions For Change superam os colegas em representação e rastreamento da equidade salarial

NOVA YORK, 12 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- A Catalyst CEO Champions For Change continua promovendo as mulheres em suas organizações em todos os níveis em toda a linha de liderança, particularmente nas posições executivas, demonstrando seu compromisso em dobrar na diversidade, a equidade e a inclusão (DEI) em meio a locais de trabalho em evolução e uma economia incerta.

De acordo com o recém-lançado relatório Alinhamento de Ações aos Valores: Catalyst CEO Champions For Change, as mulheres representam 28% dos executivos das empresas Champion, em comparação com 23% entre seus pares globais.

Essas empresas são lideradas por mais de 70 CEOs comprometidos em promover mulheres em grupos étnicos e raciais a papéis de liderança. Pela primeira vez desde o lançamento da iniciativa em 2017, este grupo forneceu informações sobre análises de capital salarial, que são fundamentais para o avanço das mulheres e para garantir práticas comerciais justas.

Nos Estados Unidos, onde a maioria das empresas campeãs está sediada, a lacuna salarial de gênero para funcionários em período integral é de 16,9%, com lacunas maiores para mulheres de grupos raciais e étnicos marginalizados. Este relatório mostra que a grande maioria das empresas campeãs (82%) realizou pelo menos uma análise de capital salarial nos últimos três anos - uma proporção maior do que encontrada em outros estudos - indicando que são modelos para outras organizações seguirem.

As empresas Champion também estão à frente da Fortune 500 em geral na representação feminina na administração (35% em comparação com 27%), incluindo a representação de mulheres de grupos raciais e étnicos marginalizados (8% em comparação com 6%). Como um grupo, essas empresas excedem o limite de 30% conhecido como massa crítica, que décadas de pesquisa em ciências sociais descobriram que muda a dinâmica do grupo e leva a melhorias no desempenho da governança corporativa.

"Sabemos que o que é medido é gerenciado", disse a presidente e CEO da Catalyst, Lorraine Hariton. "Aplaudimos esses líderes e suas organizações por priorizar e conduzir a equidade com medição metódica e transparência." A Catalyst acredita que a divulgação de métricas e metas de diversidade, equidade e inclusão ilustra um profundo compromisso estratégico com um ambiente justo e deve ser uma prática corporativa universal.

As empresas Catalyst CEO Champions For Change representam mais de 11 milhões de funcionários e mais de US$ 3 trilhões em receita globalmente. Desde que a coleta global de dados começou em 2018, esse grupo superou continuamente seus pares globais na representação de mulheres em todo o pipeline de liderança.

Leia o relatório e saiba mais sobre a Catalyst CEO Champions for Change em catalyst.org/champions.

Sobre a Catalyst

A Catalyst é uma organização global sem fins lucrativos apoiada por muitos dos CEOs mais poderosos e empresas líderes do mundo para ajudar construindo locais de trabalho que funcionem para mulheres. Fundada em 1962, a Catalyst impulsiona a mudança com liderança de pensamento preeminente, soluções acionáveis e uma comunidade galvanizada de corporações multinacionais para acelerar e levar as mulheres à liderança - porque o progresso para as mulheres é o progresso para todos.

