CATALYST CEO CHAMPIONS FOR CHANGE PROMOVE O AVANÇO DE MULHERES A POSIÇÕES DE LIDERANÇA APESAR DOS DESAFIOS DA PANDEMIA

NOVA YORK, 14 de dezembro de 2021 /PRNewswire/ -- A Catalyst CEO Champions For Change continua a promover o avanço de mulheres em todos os níveis da pirâmide de liderança em suas organizações, particularmente nos cargos executivos, demonstrando seu forte compromisso com a questão de diversidade, equidade e inclusão em meio a uma pandemia global e uma situação econômica turbulenta. De acordo com o recém-lançado relatório Prioritizing Equity at a Pivotal Moment: The Catalyst CEO Champions For Change , as mulheres representam 27,9% dos executivos em empresas Champion, em comparação a 23% em empresas semelhantes.

Essas empresas são lideradas por mais de 70 CEOs comprometidos em promover mulheres em grupos étnicos e raciais a cargos de liderança. Pela primeira vez desde que a iniciativa foi lançada em 2017, um subconjunto de empresas Champion forneceu valores estatísticos sobre promoções, revelando que, em 2020, essas empresas promoveram mulheres praticamente na mesma proporção que homens. Na verdade, o grupo promoveu as mulheres em proporções um pouco maiores do que os homens a posições de liderança sênior.

"Aplaudimos esses CEOs e suas organizações por seu compromisso contínuo com as iniciativas de diversidade, igualdade e inclusão durante os desafios da pandemia", disse Lorraine Hariton, presidente e CEO da Catalyst. "É fundamental que continuemos a desenvolver um caminho de liderança para as mulheres, particularmente para as mulheres negras, se quisermos ver ganhos significativos na construção de locais de trabalho equitativos e inclusivos para as mulheres."

As empresas Champion também se destacaram em representação feminina no Conselho de Administração com 32,2% em comparação a 26,5% em empresas semelhantes, segundo a Fortune 500. As mulheres que se identificaram com parte de grupos étnicos ou raciais sub-representados corresponderam a 7,5% dos membros do Conselho em empresas Champion, em comparação a 5,7% nas empresas listadas na Fortune 500 em geral.

Este é um ponto de inflexão na história do movimento feminista. As empresas podem abordar as desvantagens que as mulheres enfrentam em razão da Covid-19, desenvolvendo iniciativas robustas com foco em sua reentrada, recrutamento, avanço e retenção. O relatório destaca as ações que as empresas podem tomar, incluindo:

Identificar as áreas da empresa de maior oportunidade para a promoção de mulheres, particularmente aquelas que se identificam como parte de grupos étnicos ou raciais sub-representados.

Criar soluções personalizadas para promover avanços equitativos, como opções flexíveis de trabalho e programas de patrocínio.

Monitorar e medir o progresso em relação às metas definidas.

As empresas Catalyst CEO Champions For Change representam mais de 11 milhões de funcionários e mais de 3 trilhões de dólares em receita em todo o mundo. Desde o início da coleta global de dados em 2018, esse grupo tem superado continuamente outras empresas semelhantes pelo mundo quanto a representação de mulheres em todo a pirâmide de liderança.

