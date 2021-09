Catchbox setzt auf antimikrobielle Technologie für ein sicheres Gefühl in gemeinsam genutzten Räumen

STOCKHOLM, 8. September 2021 /PRNewswire/ -- Catchbox, Erfinder des weltweit ersten Wurfmikrofons, entwickelt in Kooperation mit dem schwedischen Unternehmen Polygiene® einen antimikrobiellen Überzug für seine kabellosen Mikrofone. Sowohl der Stoffüberzug als auch die Schaumstoffhülle des Mikrofons von Catchbox werden mit Polygiene ViralOffTM behandelt, das Mikroorganismen auf dem Material um über 99 %* reduziert. So wird das Material mit einer Selbstreinigungsfunktion in Hinblick auf Mikroben versehen.

Die Lösung kommt zu einem Zeitpunkt, zu dem persönliche Zusammenkünfte allmählich wieder stattfinden, hybride Arbeitsmodelle so beliebt sind wie nie zuvor und Bildungseinrichtungen Vorsorgemaßnahmen für eventuell notwendige hybride Unterrichtsformen treffen. Vor diesem Hintergrund spielt die AV-Technik eine entscheidende Rolle dabei, Gesprächspartner vor Ort und virtuell zugeschaltete Teilnehmer zusammenzubringen. Da bei Präsenzveranstaltungen meist Gruppen gebildet werden, ist es unerlässlich, epidemiologische Risiken zu minimieren und hinsichtlich gemeinsam genutzter Gegenstände Ängste abzubauen. Hierin besteht das gemeinsame Ziel von Catchbox und Polygiene.

"Die Catchbox wurde entwickelt, damit Menschen zusammenkommen und sich alle zu Wort melden und ihre Ideen vorbringen können", so das Unternehmen. "Als wir von Polygiene ViralOff hörten, war uns sofort klar, dass dies die perfekte Lösung für die Stoffüberzüge und die Schaumstoffteile unserer kabellosen Wurfmikrofone sein würde. Durch die Behandlung kann die Catchbox überall guten Gewissens weiter verwendet werden, damit man bei der Arbeit oder im Unterrichtsraum das mitteilen kann, was wirklich wichtig ist", meint Mikelis Studers, CEO und Mitbegründer von Catchbox, abschließend.

"Das ist ein ganz besonderes Projekt. Es zeigt, wie unsere antimikrobiellen Technologien ein Gerät aufwerten können, das zur gemeinsamen Nutzung gedacht ist. Wir sehen ein beträchtliches Potenzial, da solche Produkte stark nachgefragt werden, wenn gesellschaftliche Bereiche allmählich wieder geöffnet werden. Und wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit dieser spannenden und innovativen Marke", so Haymo Strubel, VP Commercial Operations EMEA von Polygiene.

Bei allen Versionen des kabellosen Catchbox-Wurfmikrofons wird dasselbe Design für den Stoffüberzug verwendet. Sämtliche Überzüge und Schaumstoffhüllen des Mikrofons werden nun mit Polygiene ViralOff behandelt. Die ersten Produkte mit der Technologie werden voraussichtlich ab September erhältlich sein. Der Stoffüberzug wird bei der Fertigung mit Polygiene ViralOff behandelt. Dadurch wird die antimikrobielle Technologie haltbar und dauerhaft gemacht, ohne die schmutz- und wasserabweisenden Eigenschaften der Catchbox zu beeinträchtigen.



Polygiene ViralOff wurde in Reaktion auf die Notsituation in der Corona-Pandemie entwickelt, kann aber als langfristige Lösung dienen, die die Hygiene- und Schutzfaktoren des behandelten Materials verbessert.



Über Catchbox

Catchbox, Erfinder des weltweit ersten Wurfmikrofons, ist ein Pionier auf dem Gebiet der intuitiven AV-Technik. Seine Produkte werden von Fortune-500-Unternehmen, renommierten Bildungseinrichtungen und einigen der weltweit besten Live-Veranstaltungen eingesetzt, damit alle die Chance haben, sich mitzuteilen. https://catchbox.com/





Pressekontakt

Catchbox - Für weitere Informationen und/oder Zitate wenden Sie sich gerne an Sam Beattie, Marketingleiter von Catchbox, unter [email protected].



Polygiene - Haymo Strubel, VP Commercial Operations EMEA, [email protected] , +49 (0)171-26 83 788



Pressebilder finden Sie unter https://news.cision.com/se/?n=polygiene-ab.

Berichte, Pressemitteilungen und Nachrichten können Sie hier abonnieren

http://ir.polygiene.com/en/press/subscribe/



* 99 % auf dem Material in zwei Stunden nach internationalem Standard ISO18184:2019 (SARS-CoV-2, H3N2, H1N1)

- Polygiene ViralOffTM ist erwiesenermaßen gegen das Virus Sars-CoV-2, das Covid-19 auslöst, sowie gegen die am häufigsten vorkommenden Grippevirusstämme wirksam.

Polygiene ViralOffTM verhindert keine Krankheiten, sondern schützt das behandelte Material.

Über Polygiene

Als weltweit führender Anbieter für Technologien für dauerhafte Frische wollen wir ändern, wie Produkte wahrgenommen werden - vom kurz- zum langlebigen Gebrauchsgut. Wir behandeln Bekleidung, Accessoires, Heimtextilien und Stoffe für dauerhafte Frische, damit weniger gewaschen werden muss und Kleider und Produkte länger halten. Über 200 Premiummarken auf der ganzen Welt haben sich für ihre Produkte für die Marke Polygiene entschieden. Mit der hundertprozentigen Tochtergesellschaft Addmaster Holdings Limited haben wir nun die Möglichkeit, Lösungen für weiche und harte Oberflächen anzubieten. Polygiene ist an der Nasdaq First North Growth Market in Stockholm, Schweden, notiert. Weitere Informationen: www.polygiene.com.



Die Erik Penser Bank AB ist Certified Adviser. Telefon: +46 8- 463 83 00, E-Mail: [email protected]

Diese Information wurde Ihnen von Cision zur Verfügung gestellt http://news.cision.com/de

https://news.cision.com/de/polygiene-ab/r/catchbox-setzt-auf-antimikrobielle-technologie-fur-ein-sicheres-gefuhl-in-gemeinsam-genutzten-raumen,c3411653

Für folgende Dateien besteht die Möglichkeit eines Download:

https://mb.cision.com/Main/13573/3411653/1465595.pdf Polygiene Catchbox PR GER 210908 https://news.cision.com/de/polygiene-ab/i/dsc-1055,c2951954 DSC 1055

SOURCE Polygiene AB