Catherine Monson, PDG de FASTSIGNS®, donnera une conférence majeure le 23 octobre prochain à Londres, dans le cadre de la European Master and Multi-Unit Franchising Conference

Le numéro un des franchiseurs d'enseignes, de graphisme et de communications visuelles recherche des candidats à une franchise pour poursuivre son expansion à travers l'Europe.

CARROLLTON, Texas, 18 octobre 2018 /PRNewswire/ -- FASTSIGNS International, Inc., franchiseur de FASTSIGNS®, chef de file dans les franchises d'enseignes, graphisme et communications visuelles, a annoncé ce jour que son PDG, Catherine Monson, sera la conférencière d'honneur lors de la European Master and Multi-Unit Franchising Conference (Conférence sur la franchise-maîtresse et la multi-franchise en Europe), qui se tiendra le 23 octobre au Park Plaza Victoria, à Londres. Comptant plus de 30 années d'expérience dans la franchise, Catherine partagera ses points de vue sur la force de ce secteur dans le monde entier.

De plus, Mark Jameson, vice-président exécutif du développement et soutien aux franchisés pour FASTSIGNS International, Inc. et Hamdi Osman, franchisé principal de FASTSIGNS pour les Émirats arabes unis et l'Afrique du Nord, aborderont le 24 octobre prochain le rapport entre franchisé et franchiseur dans la franchise-maîtresse, la construction des infrastructures et les ventes en franchise. En 2015, Osman a ouvert la première succursale de FASTSIGNS à Dubaï, dans les Émirats arabes unis, et sa réussite l'a conduit à devenir un centre international de premier plan, réalisant le plus grand volume de ventes dans le pays. Dans le cadre de son contrat de franchise-maîtresse, Osman ouvrira 12 succursales au total dans les Émirats arabes unis, ainsi que 25 centres en Afrique du Nord, ciblant en particulier le Maroc, l'Algérie, la Tunisie et la Libye.

« Depuis le début de nos efforts d'expansion à l'international, FASTSIGNS a construit un modèle d'affaires solide qui est assez flexible pour être reproduit sur n'importe quel marché international, ce qui nous permet de nous développer dans neuf pays », a déclaré Mark Jameson, vice-président exécutif pour le soutien aux franchisés et le développement chez FASTSIGNS International, Inc. « Avec le besoin croissant en enseignes et communications visuelles à travers le monde, nous continuons à souligner l'importance de la fourniture d'outils et de ressources qui permettent à nos principaux franchisés de réussir, tout en répondant à la fois aux besoins spécifiques de leur pays et de leur activité. Nous sommes impatients de nouer des contacts avec de potentielles sociétés en franchise-maîtresse, afin d'explorer la façon dont FASTSIGNS pourrait continuer à se développer à travers l'Europe. »

En 2018, FASTSIGNS a connu une croissance exponentielle à l'international et a ouvert 24 succursales aux États-Unis et au Canada, une au Chili et deux en Australie. En Europe, la marque a récemment signé un accord de franchise-maîtresse afin d'implanter au moins 10 succursales en Espagne, dans les îles Baléares et à Gibraltar. FASTSIGNS continue de rechercher des candidats qualifiés pour accroître sa présence internationale sur les marchés du monde entier, notamment en Europe, au Brésil, au Québec, en Afrique du Nord, en Asie du Sud-Est, en Inde et en Amérique latine.

« La European Master and Multi-Unit Franchising Conference réunit un groupe très expérimenté de leaders internationaux de la franchise », a déclaré Therese Thilgen, cofondatrice et présidente de Franchise Update Media Group. « Nous sommes ravis de la participation de FASTSIGNS, alors que nous abordons la tendance croissante de la franchise-maîtresse comme étant la principale méthode d'expansion internationale pour les marques franchisées. »

Pour plus d'informations à propos des opportunités de franchise chez FASTSIGNS, veuillez contacter Mark Jameson (mark.jameson@fastsigns.com ou 214-346-5679).

À propos de FASTSIGNS®

FASTSIGNS International, Inc. est le plus grand franchiseur en enseignes et communications visuelles en Amérique du Nord et le franchiseur mondial de près de 700 centres FASTSIGNS® détenus et exploités indépendamment dans neuf pays, parmi lesquels les États-Unis, le Canada, l'Angleterre, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, Grand Cayman, le Mexique, le Chili et l'Australie (où les centres fonctionnent sous le nom de SIGNWAVE®).

Les succursales de FASTSIGNS proposent une large gamme de solutions d'enseignes et de communications visuelles pour aider les sociétés de toutes tailles et de tous secteurs à attirer davantage l'attention, mieux communiquer leur message, vendre plus de produits, aider les visiteurs à trouver leur chemin et étendre leur image de marque sur tous les points de contact avec leurs clients, y compris sur le décor, lors des événements, sur les vêtements et les supports marketing. Pour en savoir plus sur les solutions en matière d'enseignes et de graphisme, ou pour trouver une succursale, veuillez consulter la page fastsigns.com. Suivez la marque sur Twitter @FASTSIGNS, sur Facebook à l'adresse facebook.com/FASTSIGNS ou sur LinkedIn : www.linkedin.com/company/fastsigns.

CONTACT : Chelsea Bear Fish Consulting 954-893-9150 cbear@fish-consulting.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/333668/fs_logomtfmts_Logo.jpg

Related Links

http://www.fastsigns.com