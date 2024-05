Cathy Collart Geiger, ex-PDG de Picard Surgelés, rejoint l'Advisory Board du cabinet international PricingOne

GENÈVE, 24 mai 2024 /PRNewswire/ -- Cathy Collart Geiger, ancienne PDG de l'entreprise Picard Surgelés, intègre l'Advisory Board de PricingOne, cabinet de conseil stratégique en définition de la valeur du prix des produits de grande consommation. Déjà actif dans plus de 30 pays, le cabinet qui conseille les plus grandes marques du monde du retail, compte notamment sur cette nomination pour accélérer son développement auprès des marques de distributeurs.

PricingOne est un cabinet international qui accompagne les marques dans leur politique de croissance de revenus. Depuis 2019, le cabinet a développé une méthodologie spécifique, permettant de définir une politique de prix adaptée en fonction notamment des besoins et pratiques du consommateur. PricingOne a ainsi développé une méthode propriétaire, permettant d'ajuster la politique tarifaire des produits à partir de la notion de « valeur perçue » chez les consommateurs.

Cette approche s'applique à tous les biens de consommation, allant des produits cosmétiques, médicaments en libre-service, jusqu'à l'industrie du luxe, en passant par les produits quotidiens de la grande distribution.

Aujourd'hui basé à Paris, Genève et Dubai, le cabinet PricingOne connaît une forte dynamique de développement, et annonce à cette occasion une croissance annuelle moyenne de +40% depuis sa création en 2019. Employant une équipe d'une quarantaine d'experts, le cabinet accompagne quotidiennement les plus grandes marques dans leurs plans d'exécution à travers cinq continents différents.

La dynamique de développement du cabinet renforcée par l'arrivée de Cathy Collart Geiger au sein de l'Advisory Board

En tant que membre de l'Advisory Board, l'ex-PDG de Picard Surgelés Cathy Collart Geiger apportera son expertise de trente années passées dans le secteur du retail, ainsi que sa fine compréhension des besoins des marques distributeurs, au service de l'accélération de la croissance de l'entreprise.

« Je suis très heureuse de pouvoir apporter mon expertise pour contribuer au développement d'un cabinet international tel que PricingOne. Face à la forte volatilité des prix, les marques ont plus que jamais besoin d'être accompagnées pour mieux comprendre les besoins et les attentes des consommateurs. La méthodologie de travail de PricingOne est, en tant que telle, un réel changement de paradigme dans la perception et la qualification de la valeur des produits en partant de la vision du consommateur » déclare Cathy Collart Geiger, ex-PDG de Picard Surgelés.

De son côté, PricingOne annonce vouloir maintenir son ambitieux rythme de croissance pour 2024 et 2025, tout en consolidant son positionnement de leader du marché français dans la gestion de croissance des revenus pour le secteur de la grande consommation.

« Nous sommes très fiers d'accueillir Cathy Collart Geiger en tant que conseil au sein de l'Advisory Board du cabinet. Son arrivée vient soutenir notre forte dynamique de croissance que nous comptons encore accélérer dans les années à venir. Nous sommes également très heureux que cette nomination contribue à la féminisation de la gouvernance de PricingOne, avec l'arrivée d'une femme dirigeante française de premier plan. » affirme Ji-Hoon Dierckx, Chairman et CEO de PricingOne.

