CATL anuncia a sua tecnologia inovadora mais recente ao lançar a sua primeira geração de baterias de íons de sódio

À medida que a neutralidade de carbono se tornou um consenso global, o novo setor de energia entrou em um estágio de desenvolvimento complexo e diversificado. Os mercados cada vez mais segmentados vão exigindo cada vez requisitos mais diferenciados para as baterias. Ao mesmo tempo, a pesquisa e o desenvolvimento mundial de materiais básicos para baterias desenvolvem-se em ritmo acelerado, o que aciona uma via de mão dupla viabilizando a industrialização de baterias de íons de sódio.

As baterias de íons de sódio funcionam de modo semelhante às baterias de íons de lítio. Os íons de sódio também são transportados entre o cátodo e o ânodo. No entanto, em comparação com os íons de lítio, os íons de sódio têm volume maior e mais requisitos em relação à estabilidade estrutural e às propriedades cinéticas dos materiais. Isso se tornou um problema para a industrialização de baterias de íon de sódio.

Há muitos anos, a CATL tem se dedicado à pesquisa e ao desenvolvimento de materiais para eletrodos de baterias de íons de sódio. Em termos de materiais catódicos, a CATL aplicou material branco prussiano com maior capacidade específica e redesenhou a estrutura do volume do material reordenando os elétrons, o que resolveu o problema mundial do rápido desgaste da capacidade ao ciclo do material. Em termos de materiais de ânodo, a CATL desenvolveu um material de carbono rígido com uma estrutura porosa, o que permite grande armazenamento e o movimento rápido dos íons de sódio, conseguindo um desempenho de ciclo excepcional.

Com base em uma série de inovações no sistema químico, a primeira geração de baterias de íon de sódio da CATL apresenta as vantagens de alta densidade de energia, capacidade de carregamento rápido, excelente estabilidade térmica, desempenho excelente com baixa temperatura e alta eficiência de integração, entre outras. A densidade de energia da célula de bateria de íon de sódio da CATL pode atingir até 160Wh/kg, e a bateria pode carregar em 15 minutos até 80% de SOC (estado de carga) à temperatura ambiente. Além disso, em um ambiente de baixa temperatura de -20°C, a bateria de íon de sódio tem uma taxa de retenção de capacidade de mais de 90%, e a sua eficiência de integração de sistema pode atingir mais de 80%. A estabilidade térmica das baterias de íon de sódio excede os requisitos da segurança nacional para baterias de tração. A primeira geração de baterias de íon de sódio pode ser utilizada em vários cenários de eletrificação de transporte, especialmente em regiões com temperaturas extremamente baixas, onde suas vantagens excepcionais se tornam óbvias. Além disso, pode ser adaptada de forma flexível às necessidades de aplicação de todos os cenários no campo de armazenamento de energia.

Sistema de inovação de quatro pilares em suporte das três orientações de desenvolvimento estratégico

A CATL sempre se comprometeu em ser uma empresa global de tecnologia inovadora e tem como missão oferecer excelentes contribuições para a solução de energia verde para a humanidade. Para alcançar a sua visão, a CATL se empenha persistentemente em três direções para o desenvolvimento estratégico. A primeira direção do desenvolvimento é substituir a energia fóssil estacionária por geração de energia renovável e armazenamento de energia, a segunda direção é substituir a energia fóssil móvel utilizando baterias para veículos elétricos para acelerar o desenvolvimento da mobilidade elétrica, a terceira direção é promover a inovação de integração de aplicações de mercado alavancando a eletrificação e a inteligência para acelerar o impulso para novas aplicações de energia em diferentes áreas. Para apoiar o desenvolvimento sustentável nestas três direções de desenvolvimento, a CATL estabeleceu um sistema de inovação de quatro pilares, ou seja, o sistema químico, sistema estrutural, sistema de fabricação e modelos de negócios, para construir uma capacidade de transformação rápida desde a pesquisa fundamental à aplicação industrial e, em seguida, à comercialização em larga escala.

A pesquisa fundamental do material e do sistema químico é de suma importância. O Dr. Robin Zeng, presidente da CATL, disse que algumas pessoas acreditam que o sistema químico da bateria dificilmente alcançará mais inovações e que apenas melhorias podem ser feitas no sistema de estrutura física. Mas acreditamos que o mundo da eletroquímica é como o Cubo Energético, onde ainda há muitas incógnitas a serem descobertas. Nunca nos cansamos de explorar seus mistérios. Ao utilizar uma plataforma de cálculo de alto rendimento e tecnologia de simulação, com base em nosso profundo conhecimento de princípios combinado com a aplicação de algoritmos avançados e recursos computacionais, nos empenhamos em uma exploração profunda para desenvolver um sistema químico mais adequado para as baterias de íons de sódio e permitir a sua industrialização mais rápida e continuar a sua evolução. A meta de desenvolvimento da densidade de energia das baterias de íon de sódio da próxima geração é superar 200Wh/kg.

Em termos de inovação do sistema de baterias, a CATL fez mais um avanço na integração do sistema de baterias e desenvolveu uma solução de sistema de baterias AB, que é misturar e combinar baterias de íons de sódio e baterias de íons de lítio em uma determinada proporção e integrá-las em um sistema de baterias, e controlar os diferentes sistemas de baterias por meio do algoritmo de precisão BMS. A solução do sistema de baterias AB pode compensar a atual insuficiência de densidade energética das baterias de íons de sódio e também expandir suas vantagens de alta potência e desempenho em baixas temperaturas. Graças a este sistema estrutural inovador, os cenários de aplicação para o sistema de baterias de lítio-sódio aumentaram.

Implementação multidimensional para promover a industrialização de baterias de íon de sódio

No evento, o Dr. Qisen Huang, reitor adjunto do Instituto de Pesquisa CATL, disse que a fabricação de baterias de íons de sódio é perfeitamente compatível com os equipamentos e processos de produção de baterias de íons de lítio, e as linhas de produção podem ser rapidamente comutadas para alcançar uma alta capacidade de produção. Até o momento, a CATL iniciou sua implementação industrial de baterias de íons de sódio e planeja formar uma cadeia industrial básica até 2023. A CATL convida fornecedores de insumos e clientes finais, bem como instituições de pesquisa para acelerarem em conjunto a promoção e o desenvolvimento de baterias de íon de sódio.

O Dr. Robin Zeng disse que a neutralidade de carbono gerou uma demanda por baterias em escala TWh e promoveu o desenvolvimento vigoroso do novo setor de energia. O surgimento contínuo das demandas de aplicação deu a oportunidade de mostrar os recursos de diferentes tecnologias. A diversificação das vias técnicas também garantirão a estabilidade do desenvolvimento de longo prazo do setor.

Sobre a CATL

A Contemporary Amperex Technology Co., Limitada (CATL) é líder global em inovação em tecnologia de novas energias e está comprometida a oferecer soluções e serviços de ponta para novas aplicações de energia em todo o mundo. Em junho de 2018, a empresa abriu o capital na Bolsa de Valores de Shenzhen com o código de ações 300750. De acordo com a SNE Research, em 2020, a CATL ficou em 1º lugar mundial em termos de volume de consumo de bateria para veículos elétricos pelo quarto ano consecutivo. A CATL também recebe amplo reconhecimento dos parceiros OEM globais. Para cumprir o objetivo de implementar a substituição de combustíveis fósseis em sistemas estacionários e móveis com sistemas de energia elétrica altamente eficientes gerados por meio de baterias avançadas e energias renováveis, além de promover a inovação integrada de aplicações do mercado com eletrificação e inteligência, a CATL mantém a inovação permanente em quatro pilares, incluindo sistema químico de baterias, sistema estrutural, sistema de fabricação e modelos de negócios.

