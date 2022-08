CATL assina acordo de cooperação estratégica de cinco anos com a SERES e fornecerá baterias Qilin para novos os modelos AITO

NINGDE, China, 28 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- Em 27 de agosto, as marcas CATL e SERES anunciaram em conjunto que as baterias Qilin alimentarão os novos modelos AITO. As duas partes assinaram um acordo de cooperação estratégica de longo prazo de cinco anos, segundo o qual todos os modelos AITO serão equipados com baterias de veículos elétricos da CATL.

A conclusão do acordo de cooperação estratégica é o aprimoramento da parceria que as duas partes estabeleceram em 2021. Representando a terceira geração da tecnologia CTP (cell-to-pack) da CATL, as baterias Qilin utilizadas nos novos modelos AITO representam o mais alto nível de integração mundial para sistemas de bateria. Com uma eficiência recorde de utilização de volume de 72% e densidade de energia de até 255 Wh/kg, ela é capaz de oferecer uma autonomia de mais de 1.000 quilômetros. Além disso, ao adotar a tecnologia pioneira de resfriamento de células de grande superfície, a Qilin suporta uma partida a quente em cinco minutos e carregamento rápido em dez minutos. Os modelos alimentados pela Qilin aumentarão a autonomia em 10%, conseguindo uma melhoria geral em autonomia, carregamento rápido, segurança, vida útil, eficiência e desempenho em baixas temperaturas.

Richard Yu, diretor executivo, CEO da Consumer BG e CEO da Intelligent Automotive Solution BU da Huawei, disse: "Alta qualidade do produto, boa experiência do consumidor e excelente serviço são as principais razões para a atratividade dos modelos AITO para os consumidores. A Huawei, a SERES e a CATL estão comprometidas em criar tecnologias inovadoras e produtos de alta qualidade, e continuaremos a inovar e oferecer as tecnologias mais poderosas e de ponta para os modelos AITO, oferecendo aos consumidores uma experiência de direção realmente inteligente."

Zhang Xinghai, fundador e presidente da SERES, disse: "A CATL é líder global em tecnologias inovadoras e suas vantagens tecnológicas e experiência de produção em massa são evidentes para todos. Acredito que, apoiados pelas sofisticadas novas tecnologias de energia da SERES e excepcionais recursos de fabricação inteligente, e capacitados pelas tecnologias líderes da Huawei no setor de TIC e pelas mais recentes baterias Qilin da CATL, os novos modelos AITO oferecerão aos clientes uma experiência de direção única."

"A assinatura do acordo de cooperação estratégica de longo prazo mostra nossa determinação em aproveitar as tecnologias de bateria de tração de última geração para capacitar os parceiros a construir uma marca automotiva global de alto nível. Também demonstra nossa confiança em ter êxito na era dos veículos elétricos inteligentes por meio de nossos esforços conjuntos", disse o Dr. Robin Zeng, fundador e presidente da CATL.

Após o lançamento da bateria, serão necessários apenas 65 dias para a CATL apresentar os modelos produzidos em massa equipados com Qilin, o que simboliza o compromisso da CATL com a demanda por produtos de bateria de longa autonomia, carregamento ultrarrápido e alta segurança pelo mercado e pelos clientes. É mais um marco no desenvolvimento de veículos elétricos inteligentes, que agilizará a transição para veículos elétricos.

