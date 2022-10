CATL assina acordo exclusivo de fornecimento de bateria com Primergy Solar para o gigantesco projeto Gemini de energia solar e armazenamento de 690 MW

NINGDE, China, 18 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- A Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL), uma líder global em tecnologias inovadoras de novas energias, anunciou hoje que firmou um contrato único de fornecimento de baterias com a Primergy Solar LLC (Primergy), uma desenvolvedora, proprietária e operadora líder de serviços públicos e de armazenamento solar em escala distribuída, para o projeto Gemini de energia solar e armazenamento, nos arredores de Las Vegas, em Nevada, pelo valor recorde de 1,2 bilhão de dólares.

Uma vez concluído, o Gemini será um dos maiores projetos operacionais de energia solar e armazenamento nos EUA com uma matriz solar de 690 MWac/966 MWdc e capacidade de armazenamento de 1.416 MWh. No início deste ano, a Primergy concluiu um processo de compras abrangente e detalhado e selecionou vários fornecedores de equipamentos e parceiros de construção líderes mundiais para o projeto Gemini.

A Primergy projetou um sistema inovador de acoplamento de CC para o projeto Gemini, que maximizará a eficiência a partir da combinação da matriz solar com o sistema de armazenamento da CATL. A CATL fornecerá à Primergy Solar o EnerOne, um sistema modular externo de armazenamento de energia da bateria de resfriamento líquido com longa vida útil, alta integração e alto grau de segurança. Com uma vida útil de até dez mil ciclos, a bateria baseada em LFP (lítio ferro fosfato) contribuirá para a operação segura e confiável do projeto Gemini. A Primergy selecionou a solução EnerOne para o Gemini porque utiliza química avançada de fosfato de lítio que atende aos requisitos da Primergy para operações seguras e confiáveis em suas unidades.

"A CATL é líder em tecnologia no setor de baterias, e temos o prazer de fazer parceria com eles no projeto Gemini e apresentar a EnerOne, a solução avançada de armazenamento de energia da CATL," disse o CEO Ty Daul. "O futuro da confiabilidade e resiliência energética do nosso país depende da implementação maciça da capacidade de armazenamento de baterias que possa fornecer energia consistente de volta à rede quando for mais necessária. Juntamente com a CATL, estamos construindo um sistema de armazenamento de bateria líder de mercado e altamente sofisticado que pode capturar energia solar excedente durante o dia e armazená-la para uso no início da noite após o pôr do sol em Nevada."

"Com a experiência da equipe da Primergy neste setor, além de sua capacidade interna de desenvolvimento, construção e gestão de ativos de longo prazo e as tecnologias inovadoras de bateria da CATL", disse Tan Libin, vice-presidente da CATL, "acreditamos que nossa cooperação no projeto Gemini Solar será um ótimo exemplo para aplicações de armazenamento de energia eletroquímica em larga escala, promovendo assim o impulso global em direção à neutralidade de carbono."

FONTE Contemporary Amperex Technology Co., Limited

SOURCE Contemporary Amperex Technology Co., Limited