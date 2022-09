CATL e BMW Group firmam contrato de estrutura de fornecimento de baterias cilíndricas

NINGDE, China, 9 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- A CATL e o BMW Group anunciaram hoje um contrato plurianual de fornecimento de células de bateria cilíndrica para alimentar a nova série de modelos elétricos da fabricante alemã, NEUE KLASSE, a partir de 2025.

De acordo com o contrato, a CATL entregará ao BMW Group as novas células de bateria cilíndrica, que têm um diâmetro padrão de 46 milímetros e serão produzidas em duas das futuras fábricas de baterias da CATL na China e na Europa, cada uma com capacidade anual de até 20 GWh, dedicadas ao BMW Group.

Alimentada pelas novas células cilíndricas da CATL, a sexta geração da tecnologia eDrive da BMW, utilizada no NEUE KLASSE, é um grande salto na tecnologia de VEs em termos de densidade de energia, velocidade de carregamento e autonomia.

O contrato baseia-se no compromisso compartilhado das duas empresas de construir uma cadeia de valor de baterias circulares sustentável no futuro. A CATL utilizará, principalmente, energias renováveis e materiais secundários para a produção das células de bateria de alto desempenho. O cobalto e o lítio utilizados para a nova geração de células de bateria serão provenientes de minas certificadas.

A combinação da arquitetura do NEUE KLASSE do BMW Group e das tecnologias de bateria de baixo carbono de alto nível da CATL permitirá que as empresas mantenham sua posição de liderança na transição da mobilidade elétrica na Europa e no mundo, o que representa outro marco importante da parceria especial entre as duas empresas com visão compartilhada para um futuro mais verde.

"O BMW Group é um parceiro especial e prioritário da CATL, e estamos muito felizes em ampliar nossa parceria estratégica, que vem sendo forjada e fortalecida nos últimos 11 anos. Com nosso portfólio diversificado de produtos e tecnologias de ponta, estamos confiantes para oferecer a melhor solução para alimentar os veículos elétricos de luxo de última geração do BMW Group", disse Robin Zeng, fundador e presidente da CATL. "Esperamos desenvolver e oferecer soluções mais competitivas e sustentáveis para que nossos parceiros promovam o impulso global da mobilidade elétrica e a transição energética."

"Estamos muito satisfeitos que o BMW Group e a CATL estejam estendendo sua cooperação de sucesso. Continuaremos nossa parceria para a próxima geração de células de bateria a partir de 2025", disse Joachim Post, membro do conselho de administração da BMW AG, responsável pelo departamento de compras e pela rede de fornecedores. "A CATL é uma parceira forte e dedicada, que valoriza ações sustentáveis tanto quanto nós. Nossas duas empresas continuarão a ser líderes no futuro e estão claramente comprometidas com práticas sustentáveis e ambientalmente responsáveis."

FONTE Contemporary Amperex Technology Co., Limited

