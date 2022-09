CATL e FlexGen assinam contrato plurianual de fornecimento de sistemas de armazenamento de energia de bateria de 10 GWh

O anúncio vem após a FlexGen ter se tornado o primeiro integrador de armazenamento de energia dos EUA a receber a designação de Prestador Autorizado de Serviços da CATL

ANAHEIM, Califórnia, 22 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL), líder global em tecnologias inovadoras de novas energias, anunciou hoje que assinou um contrato básico de fornecimento com a FlexGen Power Systems, Inc. (FlexGen), a plataforma líder de tecnologia de armazenamento de energia e fornecedora de soluções de armazenamento de energia, para fornecer 10 GWh dos equipamentos líderes de armazenamento de energia da CATL durante um período de três anos.

A CATL fornecerá à FlexGen o EnerC, um sistema de bateria conteinerizado com refrigeração líquida. Com proteção IP55 e proteção anticorrosiva C5, o EnerC é capaz de atender aos requisitos de várias condições climáticas adversas, garantindo a operação segura e confiável de todo o sistema por 20 anos. Capacitado pelo projeto de refrigeração líquida altamente integrado líder do setor, a densidade de energia do EnerC pode chegar a 259,7 kWh por metro quadrado, um aumento de quase 200% em relação aos sistemas tradicionais de refrigeração a ar.

A plataforma do sistema de gestão de energia HybridOS™ da FlexGen alimentará os sistemas de armazenamento de energia implementados com a CATL para oferecer recursos avançados e confiáveis para serviços públicos, o mercado competitivo de energia e projetos de serviços públicos municipais e cooperativos. Atualmente, a plataforma HybridOS™ alimenta sistemas de armazenamento de energia de alto desempenho no Texas, Califórnia, e em toda a América do Norte.

O anúncio segue a nomeação da FlexGen como Prestadora Autorizada de Serviços da CATL para fornecer serviços de manutenção e otimização em equipamentos de armazenamento de energia de bateria da CATL. A designação da FlexGen disponibiliza uma ampliação da rede de serviços para equipamentos da CATL na América do Norte, além de aprofundar a parceria entre as duas empresas, que agora compreendem mais de 2,5 GWh em projetos de sistemas de armazenamento de energia.

A perspectiva oferecida pelas implementações de armazenamento de energia no apoio à transição energética e no desenvolvimento de maior resiliência na infraestrutura das redes nunca foi tão promissora. A CATL assumiu o compromisso de oferecer produtos sustentáveis de armazenamento de baterias a clientes do mundo todo. A extensão da parceria e o mais recente contrato de fornecimento assinado com a FlexGen permitem que a CATL forneça equipamentos essenciais para o avanço mais rápido das implementações de projetos de armazenamento de energia no mercado norte-americano.

A CATL é líder global em tecnologias inovadoras de novas energias. Seus equipamentos estão implementados atualmente em alguns dos maiores e mais vitais projetos de armazenamento de energia em todo o mundo, inclusive nos três projetos para a Southern California Edison, que totalizam mais de 2,1 GWh de capacidade, bem como mais de 500 MWh de usinas de armazenamento de energia para negociação em operação e em construção no Texas.

"A FlexGen e a CATL são parceiras há muitos anos na promoção do avanço das implementações de armazenamento de energia. O compromisso significativo que estamos assumindo com a CATL e com o mercado de armazenamento de energia tem como base a qualidade, o desempenho e os resultados positivos que essa parceria tem oferecido a nossos clientes", disse Kelcy Pegler, CEO da FlexGen. "Estamos entusiasmados com a oportunidade de desenvolver o mercado de armazenamento de energia e oferecer tecnologia de armazenamento de energia excepcional a nossos clientes."

"A FlexGen tem sido uma parceira essencial para a CATL na implementação e no crescimento de nosso negócio de armazenamento de energia na América do Norte. A sólida parceria tecnológica garantiu alto desempenho e confiabilidade para nossos clientes e resultou em algumas das usinas de melhor desempenho que operamos", disse Tan Libin, vice-presidente da CATL. "A extensão do compromisso que estamos assumindo com esse contrato de fornecimento destaca o valor que nossas empresas têm proporcionado e o potencial que vemos para ampliar ainda mais nossa parceria."

FONTE Contemporary Amperex Technology Co., Limited

