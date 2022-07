CATL e Ford anunciam cooperação estratégica global para promover veículos elétricos em todo o mundo

CATL e Ford concordam em buscar uma cooperação estratégica global que envolva o fornecimento de baterias na América do Norte, Europa e China

As duas empresas pretendem explorar conjuntamente novas oportunidades comerciais no mundo todo para promover VEs globais

Como parte de contratos separados, a CATL fornecerá baterias de fosfato de ferro-lítio (LiFePO4) para o Mustang Mach-Es norte-americano da Ford no próximo ano e para o F-150 Lightning norte-americano no início de 2024, criando ainda mais capacidade para os produtos de alta demanda que os clientes desejam

NINGDE, China, 21 de julho de 2022 /PRNewswire/ --A Contemporary Amperex Technology Co., Limited ("CATL") e a Ford Motor Company ("Ford") anunciaram hoje um Memorando de Entendimento (MoU) não vinculativo descrevendo a cooperação estratégica global que inclui o fornecimento de baterias na China, Europa e América do Norte.

Mediante contratos separados, a CATL também fornecerá baterias completas de LiFePO4 para os modelos norte-americanos Mustang Mach-Es a partir do próximo ano, assim como para o modelo norte-americano F-150 Lightning no início de 2024. Alimentados pelo sistema de baterias de LiFePO4 da CATL, que oferece longa duração da bateria e estabilidade térmica, os modelos Ford mencionados acima oferecerão desempenho excepcional em adaptabilidade à temperatura.

A CTP é uma tecnologia que integra diretamente as células às baterias, permitindo que a bateria melhore a densidade de energia do sistema, simplifique a fabricação e o baixe o custo. A flexibilidade de arquitetura dos VEs da Ford permite a incorporação eficiente da tecnologia CTP (cell-to-pack) prismática da CATL, oferecendo capacidade complementar para ampliar e atender à demanda dos clientes.

As duas empresas pretendem aproveitar seus respectivos pontos fortes para explorar conjuntamente novas oportunidades comerciais no mundo todo. Além de fornecer baterias CTP à base de LiFePO4 para a Ford, a CATL pretende cooperar ativamente com a Ford com relação a outras tecnologias de baterias.

A elevada cooperação estratégica global tem como objetivo abrir novas oportunidades para ambas as empresas criarem um negócio sustentável e promoverem os VEs, contribuindo para as metas globais de neutralidade de carbono.

FONTE Contemporary Amperex Technology Co., Limited

