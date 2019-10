CATL e VWCO cooperam para acelerar eletrificação de veículos comerciais em âmbito global

Aplicação extraordinária de LFP e CTP: o produto mais recente da CATL para veículos comerciais Os caminhões elétricos beneficiados pela cooperação serão lançados com o mais recente modelo de bateria padrão da CATL, projetado especificamente para veículos comerciais. Usando o sistema químico do LFP, que conta com uma vida útil longa excepcional e alta temperatura de avalanche térmica de até 800 °C, o produto tem um desempenho espetacular quando o assunto é segurança e confiabilidade. Os produtos de baterias da CATL passaram por mais de 300 categorias de teste, como incêndios externos, vibração, colisão e outros perigos, bem como por simulação de condições de trabalho duradouras para atender às normas locais e satisfazer requisitos em diferentes cenários de uso real. Dessa forma, a bateria padrão pôde receber a classificação IP68 de impermeabilidade e proteção contra poeira.

Adotando a tecnologia cell-to-pack (CTP), que conta com mais de 70 patentes principais, as peças dos módulos convencionais podem ser removidas para aumentar a eficiência de integração de 75% a 90%, permitindo que esse novo produto alcance uma densidade de energia de sistema de até 160 Wh/kg. Além disso, tem uma placa de resfriamento para garantir que a bateria resista aos ambientes quentes e úmidos do Brasil. Graças à sua alta densidade de energia do sistema, menor custo, vida útil mais longa e melhor eficiência, o e-Delivery com a bateria da CATL oferece um menor custo total de manutenção e uma melhor experiência para o usuário.

Aliança internacional promove em conjunto a eletrificação de veículos comerciais

A parceria também faz parte do pioneiro e-Consortium, uma aliança criada pela VWCO e por fornecedores específicos com o objetivo de facilitar o acesso à tecnologia elétrica no setor de veículos comerciais. Ao trabalhar com a VWCO e outros parceiros na aliança e ser o único fornecedor de baterias de íon de lítio, a CATL oferecerá soluções de baterias avançadas e seguras para construir de forma conjunta um ecossistema de mobilidade elétrica (e-mobility).

"Estamos constantemente utilizando nossa sólida posição tecnológica e presença global para fornecer soluções de baterias altamente eficientes e seguras em prol da mobilidade elétrica", conta Zhou Jia, presidente da CATL. "Além do êxito no setor de veículos de passeio, também continuamos ampliando nossa experiência e conhecimento em caminhões elétricos. Cooperar com a VWCO e fazer parte do e-Consortium são elementos essenciais para que possamos cumprir nosso compromisso compartilhado em prol do desenvolvimento sustentável global."

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1010039/CATL.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1010040/CATL_e_Delivery_Truck.jpg

FONTE CATL

SOURCE CATL