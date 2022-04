CATL führt seinen ersten EVOGO-Batterietauschdienst in Xiamen ein

Die ersten vier schnellen Batteriewechselstationen, die ihren Betrieb aufgenommen haben, befinden sich im Siming District, Huli District und Haicang District von Xiamen. Die Zahl der Schnellwechselstationen in Xiamen soll bis Ende dieses Jahres auf 30 steigen, wenn Autofahrer an jedem Ort auf der Insel Xiamen in einem Umkreis von 3 Kilometern eine solche Station finden können. Mit der EVOGO-Batterietauschlösung können sich die Nutzer von Elektroautos von der Unannehmlichkeit des Tankens verabschieden und die Freude am Fahren mit Elektroautos auch dann genießen, wenn sie keinen Parkplatz zum Aufladen haben.