CATL lança bateria condensada com densidade de energia de até 500 Wh/kg, permitindo a eletrificação de aeronaves de passageiros

XANGAI, 19 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- Em 19 de abril, a CATL lançou a bateria condensada, com tecnologia de ponta, na Auto Shanghai. Com densidade energética de até 500 Wh/kg, ela atinge alta densidade energética e alto nível de segurança ao mesmo tempo de forma criativa, abrindo um novo cenário de eletrificação de aeronaves de passageiros. A CATL pode atingir a produção em massa de bateria condensada em pouco tempo.

Para lidar com as mudanças dos materiais de densidade de energia super alta de reações eletroquímicas, a bateria condensada da CATL aproveita eletrólitos de estado condensado biomimético altamente condutivos para construir uma estrutura líquida autoadaptativa em nível de mícrons que pode ajustar as forças interativas entre as cadeias, melhorando o desempenho condutivo das células e, por sua vez, a eficiência do transporte de íons de lítio enquanto aumenta a estabilidade da microestrutura.

Além disso, a bateria condensada integra uma gama de tecnologias inovadoras, incluindo materiais catódicos de densidade de energia ultra-alta, materiais inovadores de ânodo, separadores e processos de fabricação, oferecendo excelente desempenho de carga e descarga, além de um bom desempenho de segurança.

O lançamento dessa tecnologia de ponta quebra os limites que há muito restringiam o desenvolvimento do setor de baterias, e abre um novo cenário de eletrificação centrado em alto nível de segurança e peso leve. Atualmente, a CATL está colaborando com parceiros no desenvolvimento de aeronaves de passageiros elétricas, e praticando padrões e testes em nível de aviação de acordo com requisitos de segurança e qualidade. Além disso, nós também lançaremos a versão de baterias condensadas de classe automotiva, que deverão ser produzidas em massa neste ano.

"Atender às necessidades dos clientes é a principal diretriz que impulsiona a inovação tecnológica para a CATL", disse Wu Kai, cientista-diretor da CATL. Atualmente, a CATL tem o roteiro tecnológico para baterias mais extenso do mundo, e já desenvolveu a capacidade de transformar pesquisas fundamentais para a aplicação industrial e, em seguida, para aplicações comerciais em larga escala. Por exemplo, em 2021, a CATL lançou a primeira geração de baterias de íon de sódio com densidade de energia de 160 Wh/kg, lançada na Chery Automobile durante essa exposição. Em 2022, a CATL lançou a bateria Qilin com a mais alta eficiência de integração do mundo, e iniciou a produção em massa dessa tecnologia em março. Elas foram usadas em vários BEVs de ponta, como ZEEKR, AITO e Li Auto.

Conforme a eletrificação se estende da terra ao céu, as aeronaves se tornarão mais limpas e inteligentes. O lançamento de baterias condensadas iniciará uma era de eletrificação universal dos transportes marítimo, terrestre e aéreo, abrirá mais possibilidades de desenvolvimento do setor e promoverá a realização dos Objetivos Globais de Neutralidade de Carbono antecipadamente.

