CATL und ZEEKR unterzeichnen Fünfjahresvertrag über strategische Zusammenarbeit, erste Serie von Qilin-Batterien für ZEEKR-Modelle

NINGDE, China, 28. Aug. 2022 /PRNewswire/ -- Am 27. August gaben CATL und ZEEKR gemeinsam bekannt, dass ZEEKR die erste Automarke ist, die mit serienmäßig hergestellten Qilin-Batterien betrieben wird. ZEEKR 009 wird das weltweit erste Auto mit Qilin im Inneren sein, und ZEEKR 001 wird das weltweit erste Modell sein, das mit Qilin-Batterien mit 1.000 km Reichweite ausgestattet ist. Die beiden Unternehmen haben eine fünfjährige strategische Partnerschaft geschlossen und auf der Grundlage einer intensiven Zusammenarbeit vereinbart, die Interaktion zwischen Angebot und Nachfrage zu verstärken, um den technologischen Fortschritt der neuen Energiebranche zu fördern.

CATL and ZEEKR sign five-year strategic cooperation agreement, first volume of Qilin batteries to power ZEEKR models CATL and ZEEKR sign five-year strategic cooperation agreement, first volume of Qilin batteries to power ZEEKR models CATL and ZEEKR sign five-year strategic cooperation agreement, first volume of Qilin batteries to power ZEEKR model

Die Qilin-Batterien basieren auf der CTP-Technologie der dritten Generation von CATL. Mit einer rekordverdächtigen Volumennutzungseffizienz von 72 % und einer Energiedichte von bis zu 255 Wh/kg erreicht es den bisher weltweit höchsten Systemintegrationsgrad und kann eine Reichweite von über 1.000 km bieten. Durch den Einsatz der bahnbrechenden großflächigen Zellkühlungstechnologie unterstützt Qilin außerdem einen Heißstart in 5 Minuten und eine Schnellladung in 10 Minuten. Mit dem gleichen chemischen System und dem gleichen Packmaß kann es 13% mehr Leistung als der 4680-Akku liefern, wodurch eine umfassende Verbesserung der Reichweite, des Schnellladens, der Sicherheit, der Lebensdauer, der Effizienz und der Leistung bei niedrigen Temperaturen erreicht wird.

Mit Blick auf die Marktnachfrage und die Nutzererfahrung können die Qilin-Batterien mit Unterstützung der offenen und führenden Sustainable Experience Architecture (SAE) ihre Energieeffizienz voll ausspielen und eine perfekte Lösung für rein elektrisches Fahren bieten. Modelle mit Qilin im Inneren befreien die Kunden von der Sorge um die Reichweite, das Aufladen und die Sicherheit von EV-Batterien und ermöglichen ihnen ein komfortables Fahrerlebnis.

„ZEEKR 009 mit Qilin werden im ersten Quartal 2023 an unsere Kunden ausgeliefert, und die ZEEKR 001 Qilin Edition wird im zweiten Quartal 2023 auf den Markt kommen. Unterstützt von der weltweit führenden SEA und den hochmodernen Qilin-Batterien werden wir unseren Kunden absoluten Fahrspaß bieten können", so An Conghui, CEO von ZEEKR.

„Wir halten uns an das Prinzip, Lösungen mit gemeinsamen Anstrengungen zu liefern, und haben uns zum Ziel gesetzt, Automobilherstellern die Möglichkeit zu geben, globale High-End-Automarken mit führenden EV-Batterietechnologien und -Lösungen aufzubauen und so den globalen Übergang zur Elektromobilität zu fördern", sagte Dr. Robin Zeng, Gründer und Vorsitzender von CATL.

Es dauert nur 65 Tage, bis CATL nach der Markteinführung der Batterie die Serienmodelle mit Qilin im Inneren vorstellt, was das Engagement von CATL für die Nachfrage des Marktes und der Kunden nach Batterieprodukten mit großer Reichweite, ultraschneller Aufladung und hoher Sicherheit unterstreicht. Dies ist ein weiterer Meilenstein in der Entwicklung intelligenter Elektrofahrzeuge, der den Übergang zu Elektrofahrzeugen beschleunigen wird.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1886418/CATL_ZEEKR_z1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1886420/z2.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1886422/z3.jpg

SOURCE Contemporary Amperex Technology Co., Ltd.