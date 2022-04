Cato s'associe à l'Infrastructure Masons Climate Accord pour aider les centres de données à atteindre la neutralité carbone

MILPITAS, Californie, 29 avril 2022 /PRNewswire/ -- Nous sommes fiers d'annoncer que Cato est un membre fondateur de l' Infrastructure Masons Climate Accord (ICA). L'ICA a réuni plus de 70 entreprises, dont Cato, AWS, Google, Meta, Microsoft, Schneider Electric , T5 Data Centers et des dizaines d'autres entreprises internationales, pour accélérer le cheminement de l'industrie de l'infrastructure numérique vers la neutralité carbone.

« Cette initiative incroyablement importante réunit les bâtisseurs de l'ère numérique sur la réduction du carbone, y compris deux des partenaires importants de Cato, Schneider Electric et T5 », a déclaré Teri Klug, vice-président du développement commercial chez Cato. « Le centre de données le plus durable est celui qui n'est jamais construit. Le logiciel M9 de Cato débloque les capacités d'alimentation inutilisées dans les centres de données, augmentant ainsi l'utilisation et l'efficacité, ce qui ralentit le besoin d'en construire davantage. »

Chez Cato, nous pensons que l'infrastructure numérique est le fondement d'un monde équitable et inclusif, où chaque personne sur la planète participe à l'économie numérique. Mais notre avenir numérique ne sera pas meilleur s'il n'est pas également durable. La vision de durabilité de l'industrie d'iMasons, « Chaque clic améliore l'avenir », est un puissant facteur de motivation pour nous. Nous aspirons à créer un avenir où l'infrastructure numérique est capable de fonctionner d'elle-même en maximisant son utilisation et son efficacité. Le logiciel M9 de Cato rend cette autonomie possible en offrant deux avantages majeurs en matière de durabilité. Premièrement, il maximise l'utilisation de la capacité énergétique des centres de données existants et réduit la nécessité d'en construire d'autres. Deuxièmement, les nouveaux centres de données sont construits pour être hautement optimisés dès le premier jour, ce qui réduit les investissements en capital et le carbone incorporé associé.

« Le logiciel Cato nous permet de vendre plus de capacité en offrant une flexibilité semblable à celle du cloud sur site à nos locataires », a déclaré Craig McKesson, Chief Customer Officer chez T5. « En permettant une puissance élastique grâce au logiciel M9 de Cato, nous aidons nos clients à aligner leurs charges de travail sur différents SLA, tout comme le cloud. Le résultat est une utilisation plus élevée, des coûts plus bas et une réduction du carbone. »

T5 déploie le logiciel Cato sur trois marchés américains pour permettre à ses clients de maximiser en toute sécurité l'utilisation de leur infrastructure énergétique et de réduire leurs coûts. Cela ralentit le déploiement de ressources supplémentaires, réduisant ainsi le carbone émis pour chaque clic dans l'ensemble du portefeuille de T5.

« Le logiciel M9 de Cato est activé par le matériel intelligent de Schneider Electric », a déclaré Joe Reele, vice-président des architectes de solutions chez Schneider Electric. « Les écosystèmes des centres de données prospèrent lorsque vous parvenez à un équilibre harmonieux entre le matériel et les logiciels pour maximiser l'efficacité, la résilience et la durabilité. Chez Schneider Electric, nous restons déterminés à favoriser la durabilité des centres de données par une innovation ciblée et une collaboration avec l'industrie. »

Cato, Schneider Electric et T5 s'associent pour débloquer les capacités d'énergie inutilisées dans les centres de données du monde entier, contribuant ainsi à la mise en œuvre de l'accord iMasons sur le climat visant à réduire les émissions de carbone dans les matériaux, les produits et l'énergie.

Pour en savoir plus sur le logiciel Cato M9, rendez-vous sir le site cato.digital/M9

À propos de Cato

Cato est une société de logiciels permettant une infrastructure numérique autonome pour un monde meilleur. En déployant le produit révolutionnaire M9 de Cato, les centres de données peuvent débloquer des capacités d'énergie non exploitées, ce qui permet d'augmenter les revenus et l'efficacité, de reporter les investissements en capital et de réduire les émissions de carbone en augmentant en toute sécurité l'utilisation des capacités existantes plutôt que d'en construire de nouvelles. L'alimentation élastique de Cato offre une flexibilité comparable à celle du cloud dans les centres de données sur site.

Pour les demandes de renseignements des médias de Cato, veuillez contacter :

JSA

[email protected]

+1.866.695.3629, poste 13

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1807153/cato_black_Logo.jpg

SOURCE Cato