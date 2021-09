CATO SMS benoemt vice-voorzitter regelgevingsstrategie

Dr. Vesely heeft een uitmuntende carrière bij het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) achter de rug. Meest recentelijk was hij wetenschappelijk leider van het bureau voor immunologische therapeutische producten voor de evaluatie van immunomodulatoren voor het COVID-19 reactieteam. Dr. Vesely was ook hoofd van het bureau voor reumatologie, ademhalingsziekten, gastro-enterologie en immunologie van het EMA. Hij is in 2009 bij het bureau begonnen als wetenschappelijk beheerder van pediatrische geneesmiddelen.

Voor zijn tijd bij de EMA deed Dr. Vesely uitgebreide ervaring op in faculteits- en medische functies in ziekenhuizen in heel Europa, waaronder die van plaatsvervanger in de gezondheidszorg voor het hoofd van de pediatrische afdeling van het faculteitsziekenhuis voor kinderen in Košice, Slowakije. Hij staat hoog aangeschreven voor zijn bijdragen aan organisaties voor onderzoek en industrie, waaronder:

publicatie van 80+ onderzoekspapers en artikelen in internationale en nationale tijdschriften

bijdragen aan 10 klinische proeven en internationale onderzoeksprojecten in de pediatrische reumatologie

nationaal coördinator van Slowakije voor de Paediatric Rheumatology International Trials Organisation (PRINTO)

functies bekleedt van voorzitter van het 11 e Congres en van lid van de Council of theCouncil of the Paediatric Rheumatology European Society (PReS)

Congres en van lid van de Council of theCouncil of the Paediatric Rheumatology European Society (PReS) lid van de idiopathische jeugdartritis-werkgroep voor Outcome Measures in Rheumatology (OMERACT)

"Richard voegt een nieuwe waardevolle dimensie van therapeutische kennis en Europese regelgevingservaring toe aan ons team van wereldwijde opinieleiders die gespecialiseerd zijn in regelgevingsstrategie en indieningen. Zijn uitgebreide portefeuille van werkzaamheden met vooraanstaande medische instanties en regelgevende organisaties in heel Europa zal onze klanten enorm ten goede komen, vooral bij het bevorderen van hun complexe ontwikkelingsprogramma's," aldus Mark A. Goldberg, M.D., uitvoerend voorzitter, CATO SMS.

Dr. Vesely behaalde zijn medische graad aan de Pavol Jozef Šafárik Universiteit in Košice, Slowakije. Hij beheerst vijf talen, waaronder Slowaaks, Engels, Tsjechisch, Italiaans en Russisch.

Over CATO SMS

CATO SMS is een wereldwijde leverancier van oplossingen voor klinisch onderzoek, met inbegrip van strategisch advies en full-service klinische proefoperaties. Met meer dan 30 jaar ervaring in kleine en opkomende biofarmaceutische bedrijven ontwerpt CATO SMS effectief studies en voert die uit, van strategie tot goedkeuring, voor complexe indicaties en modaliteiten in een groot aantal therapeutische gebieden, met een bewezen expertisecentrum in de oncologie. Dankzij de deskundigheid van CATO SMS op het gebied van regelgeving, therapie en bedrijfsvoering kan het bedrijf doelstellingen halen en verwachtingen overtreffen. Ga naar CATO-SMS.com voor meer informatie

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1607246/Dr_Richard_Vesely.jpg

Related Links

https://www.cato-sms.com/



SOURCE CATO SMS