CATO SMS EN PHARM-OLAM FUSEREN OM WERELDWIJDE LEIDER OP HET GEBIED BIOFARMACEUTISCHE DIENSTEN TE WORDEN

Research Triangle Park , Het in North Carolina gevestigde CATO SMS en Pharm-Olam, met het hoofdkantoor in het Britse Bracknell, fuseren om een wereldwijde biofarmaceutische dienstverleningsorganisatie te vormen dat uniek gepositioneerd is om kleine en middelgrote biofarmaceutische bedrijven van dienst te zijn

, Het in gevestigde CATO SMS en Pharm-Olam, met het hoofdkantoor in het Britse Bracknell, fuseren om een wereldwijde biofarmaceutische dienstverleningsorganisatie te vormen dat uniek gepositioneerd is om kleine en middelgrote biofarmaceutische bedrijven van dienst te zijn Marktsituatie: terwijl ongeveer 70% van de intellectuele eigendom is gehuisvest in kleine en middelgrote biofarmaceutische bedrijven, is het voor hen vaak een uitdaging om de volledige aandacht en expertise te krijgen die nodig is om fase I-IV-klinische studies te ontwerpen en uit te voeren

Deze fusie verandert deze dynamiek, wat CATO SMS en Pharm-Olam in staat stelt om een breed scala aan diensten te bieden, terwijl ze de enthousiaste, gepersonaliseerde dienstverlening bieden waar ze om bekend staan

Research Triangle Park, Het in North Caroline gevestigde CATO SMS en Pharm-Olam, met het hoofdkantoor in het Britse Bracknell, beide leveranciers van gespecialiseerde klinische onderzoeksdiensten, hebben vandaag hun fusie aangekondigd, met als doel een toonaangevende wereldwijde biofarmaceutische dienstverleningsorganisatie te vormen die zich in een unieke positie bevindt om het groeiende aantal kleine en middelgrote bedrijven die complexe therapieën ontwikkelen, te bedienen.

Hoewel de kleinere bedrijven momenteel bijna 70% van de intellectuele eigendom van de biofarmaceutische industrie uitmaken, is het voor hen vaak een grote uitdaging om de volledige aandacht van de belangrijke bronnen te krijgen, wat nodig is om effectief klinische studies te ontwerpen en te beheren. CATO SMS en Pharm-Olam bundelen hun krachten om deze kloof te dichten en te voorzien in de specifieke behoeften van kleine en middelgrote bedrijven.

Mark A. Goldberg, M.D., voorzitter en chief executive officer van CATO SMS, zei:

"CATO SMS en Pharm-Olam creëren een organisatie die de industrie zal aanvoeren in het oppakken van spannende kansen en het voldoen aan een belangrijke behoefte. Samen bieden we kleinere biofarmaceutische bedrijven een gedifferentieerd aanbod van diepgaande wetenschappelijke expertise, een partnermodel en uitgebreide oplossingen om de complexiteit van het op de markt brengen van nieuwe behandelingen te bespelen. Simpel gezegd willen we marktleider te zijn in het bedienen van de behoeften van kleine tot middelgrote biofarmaceutische bedrijven."

Als één organisatie zullen CATO SMS en Pharm-Olam in fase I-IV-onderzoek multinationale ontwikkelingsprogramma 's beheren, met:

een uitgebreid aanbod van oplossingen, waaronder full-service-activiteiten op het gebied van klinische proeven, biometrische diensten en klinische farmacologie (waaronder populatie pK, modellering en simulatie)

advies van wereldklasse, waaronder klinische ontwikkeling, mondiale regelgevingsstrategie en inzendingen, niet-klinisch, en chemie, productie en controles (CMC)

een grotere wereldwijde voetafdruk met meer dan 35 kantoren en meer dan 60 landen in Noord-Amerika, Latijns-Amerika, Europa, India en het Midden-Oosten

en het Midden-Oosten ervaring op het gebied van wetenschappelijke en geneesmiddelenontwikkeling binnen complexe therapeutische gebieden, waaronder oncologie, zeldzame ziekten, infectieziekten, cel- en gentherapie, immunologie en ziekten van het centrale zenuwstelsel

enthousiaste dienstverlening van een wereldwijd personeelsbestand met meer dan 1200 medewerkers, in het bezit van geavanceerde medische en wetenschappelijke graden en diepgaande klinische en technische expertise

de mogelijkheid om klinisch onderzoek uit te voeren voor de Amerikaanse regering als een van de weinige contractonderzoekorganisaties die vooraf gekwalificeerd zijn om dat te doen

Rob Davie, Ph.D., chief executive officer, Pharm-Olam, zei:

"Het samengaan met CATO SMS is de volgende stap naar het bereiken van onze missie om een van de meest vertrouwde leveranciers van klinisch onderzoek in de industrie te zijn. Beide bedrijven hebben een passie voor het begrijpen van de verschillende behoeften van onze biofarmaceutische klanten en het aanpassen van onze teams en oplossingen om hen in staat te stellen innovatieve therapieën aan de patiënten die ze nodig hebben te bieden."

Volgende stappen

Dhr. Davie zal aftreden als CEO en als senior adviseur fungeren om de transitie van Pharm-Olam als onderdeel van CATO SMS te ondersteunen. Beide bedrijven blijven klanten van hun respectievelijke merken bedienen tot ze de nieuwe naam van de gecombineerde organisatie, naar verwachting begin 2022, aankondigen.

De financiële details van de fusie zijn niet bekendgemaakt.

Over CATO SMS

CATO SMS is een wereldwijde leverancier van oplossingen voor klinisch onderzoek, met inbegrip van strategisch advies en full-service klinische proefoperaties, biometrica en klinische farmacologie. Met meer dan 30 jaar ervaring in kleine en opkomende biofarmaceutische bedrijven ontwerpt CATO SMS effectief studies en voert die uit, van strategie tot goedkeuring, voor complexe indicaties en modaliteiten in een groot aantal therapeutische gebieden, met een bewezen expertisecentrum in de oncologie. Dankzij de deskundigheid van CATO SMS op het gebied van regelgeving, therapie en bedrijfsvoering kan het bedrijf doelstellingen halen en verwachtingen overtreffen. Ga naar CATO-SMS.com voor meer informatie

Pharm-Olam

Pharm-Olam is een wereldwijde organisatie voor klinisch onderzoek, die diensten van de juiste grootte levert aan farmaceutische, biotechnologie-, overheids- en openbare gezondheidsorganisaties over de hele wereld. Het bedrijf is gespecialiseerd in kleinemolecuultherapieën en biologica in oncologie-hematologie, zeldzame ziektes, allergieën, auto-immuunziektes, infectieziektes en vaccins. Het in 1994 opgerichten Pharm-Olam, dat in 60 landen actief is, werkt hard aan een gezondere wereld door middel van flexibele, innovatieve en op maakte gemaakte CRO-oplossingen voor fase I-IV-onderzoek. Ontdek hoe op pharm-olam.com.

