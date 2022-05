CATO SMS HEET NU ALLUCENT

Deze stap volgt op een driejarige reeks strategische acquisities*, meest recentelijk van klinische onderzoeksaanbieder Pharm-Olam, die de omvang van het bedrijf verdubbelde, zijn capaciteiten versterkte en verdiepte en zijn wereldwijde bereik uitbreidde. Nu is Allucent een uniforme organisatie met meer dan 30 jaar ervaring, gebouwd om kleine en middelgrote biotechbedrijven te ondersteunen bij het bereiken van baanbrekende wetenschap.

Momenteel bezitten kleinere bedrijven ongeveer 70% van het intellectuele eigendom van de biofarmaceutische industrie en profiteren ze vaak van externe experts met klinische en regelgevende ervaring en capaciteiten om ervoor te zorgen dat hun innovaties de beste kans op succes hebben. Allucent is opgericht om aan deze behoefte te voldoen en biedt full-service klinische proefmogelijkheden, diepgaande therapeutische expertise, productontwikkeling en adviesdiensten.

Afgeleid van het Latijnse werkwoord alluceo, betekent Allucent een licht op iets laten schijnen of een kans creëren. De nieuwe naam en branding verenigen het bedrijf en zijn mensen onder één doel: kleinere, innovatieve biofarmaceutische bedrijven in de schijnwerpers zetten en hen helpen hun potentieel te benutten.

Mark A. Goldberg, M.D., voorzitter en chief executive officer, Allucent, zei:

"In drie korte jaren hebben we ons bedrijf getransformeerd om te voldoen aan de unieke behoeften van kleine en middelgrote biotechbedrijven. Onze nieuwe naam, Allucent, legt de focus op de klanten waarvoor we bestaan en brengt onze mensen op één lijn met onze gedeelde passie om nieuwe therapieën aan het licht te helpen brengen. Terwijl we onze groei voortzetten, zetten we ons in om ervoor te zorgen dat we groot genoeg blijven om te leveren, maar klein genoeg om zorgzaam te handelen."

Verankerd door diepgaande expertise en een high-touch partnerschapsmodel, biedt Allucent een breed scala aan gespecialiseerde diensten en therapeutische ervaring gericht op kleine en middelgrote biotechbedrijven, waaronder:

Flexibele klinische en regelgevende oplossingen om succesvol te navigeren door de complexiteit van het beheer van multinationale programma's in vroege en late ontwikkelingsfasen, inclusief klinische proefoperaties; biometrische gegevens; gedecentraliseerde proefmogelijkheden; en klinische farmacologie, modellering en simulatie.

Een team van wereldwijde consultants, gericht op strategische productontwikkeling, regelgeving en indiening van regelgeving met uitgebreide expertise van gezondheidsautoriteiten op het gebied van klinische, niet-klinische, CMC- en GxP-compliance.

Robuuste expertise op het gebied van wetenschap en geneesmiddelenontwikkeling in belangrijke en complexe therapeutische gebieden en modaliteiten, met een focus op oncologie, cel- en gentherapie, zeldzame ziekten en vaccins.

Een wereldwijd personeelsbestand van meer dan 1200 werknemers met diepgaande klinische en technische ervaring met een passie om dicht bij baanbrekende wetenschap te blijven.

Brede geografische dekking in meer dan 60 landen in Noord-Amerika, Latijns-Amerika, Europa, India en het Midden-Oosten.

*recente overnames zijn onder meer Array Biostatistics in 2020 , Nuventra in 2021 en Pharm-Olam in 2022

Over Allucent

Allucent heeft als een missie om nieuwe therapieën aan het licht te brengen door de specifieke uitdagingen van kleine en middelgrote biotechbedrijven op te lossen. Het bedrijf is speciaal gebouwd door de convergentie van toonaangevende providers om aan deze onvervulde behoefte te voldoen. Tegenwoordig is Allucent een wereldwijde leverancier van uitgebreide oplossingen voor de ontwikkeling van geneesmiddelen, waaronder consulting, klinische operaties, biometrie en klinische farmacologie op verschillende therapeutische gebieden. Met meer dan 30 jaar ervaring in meer dan 60 landen, biedt de geïndividualiseerde samenwerkingsbenadering van Allucent op ervaring gebaseerde inzichten en expertise om haar klanten te helpen bij het succesvol navigeren door de complexiteit van het leveren van nieuwe behandelingen aan patiënten. Kijk voor meer informatie op Allucent.com.

