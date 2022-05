Causar impacto: a KIIT classificou-se em 8.º lugar a nível mundial no ODS de "Reduzir as desigualdades"

A Times Higher Education, de Londres, que realiza classificações dos institutos e universidades em diferentes parâmetros todos os anos, incluindo o famoso "ranking mundial de universidades", divulgou o mais recente relatório das Impact Rankings 2022 em 28 de abril.

As classificações de impacto avaliaram o compromisso das universidades com a sustentabilidade em quatro grandes áreas: investigação, administração, proximidade e ensino.

A KIIT encontrava-se apenas entre um punhado de universidades indianas que constavam na lista. Garantir o 8.º lugar é um reconhecimento do seu compromisso em alcançar a excelência em todas as esferas académicas. A pontuação elevada da KIIT também reflete a sua responsabilidade social e as suas contribuições de impacto para os ODS.

O fundador da KIIT e da KISS, o Prof. Achyuta Samanta, elogiou a conquista histórica e disse: "A posição da KIIT entre as universidades mais impactantes do mundo no parâmetro de "Reduzir as desigualdades" reflete o seu enorme contributo nessa área ao longo das décadas."

Felicitou o Chanceler Prof. Ved Prakash; o Vice-Chanceler Prof. Sasmita Samanta, o corpo docente, funcionários e os alunos da KIIT pela conquista singular.

A KIIT é uma das principais universidades indianas que atraem estudantes de toda a Índia e de mais de 53 nações para prosseguir estudos profissionais e técnicos. É amplamente considerada como a universidade mais amiga dos alunos que valoriza e preza os princípios da compaixão e da humanidade.

Embora a KIIT tenha sido classificada como a oitava melhor globalmente por "Reduzir as desigualdades", posicionava-se nos lugares 101-200 entre 1500 universidades de 106 países pela sua concretização de outros ODS, tais como Educação de qualidade; Paz, justiça e instituições fortes; e Parcerias para os objetivos. Alcançou a posição global de 201-300 na classificação.

Juntamente com a educação e a investigação de qualidade, a KIIT está ativamente envolvida num vasto espetro de atividades de desenvolvimento social desde a sua criação.

A KIIT realizou um trabalho exaustivo no domínio da redução das desigualdades. Como resultado, conseguiu a 8.ª posição em todo o mundo neste parâmetro dos ODS, sublinhando o compromisso firme da KIIT com todos os 17 ODS através dos seus programas académicos e de proximidade social.

A KIIT orgulha-se de ser uma universidade comunitária e tem vindo a contribuir para questões sociais prementes, tais como redução da pobreza através da educação, capacitação das mulheres, igualdade de oportunidades no local de trabalho, desenvolvimento rural, elevação tribal, arte, cultura e literatura.

Sobre a KIIT

A universidade foi fundada em 1992-93 pelo Prof. Samanta, um eminente educador e ativista social. Teve um começo modesto como centro de formação profissional. Mas os seus princípios e a crença subjacente em tornar a educação de qualidade acessível a todos fizeram dela um destino procurado para estudos superiores. Tomou forma como um centro de ensino superior em 1997, que é considerado, o ano inicial. Desde então, a KIIT tem crescido exponencialmente, estabelecendo uma referência clássica nas atividades de educação e investigação.

