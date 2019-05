Cazaquistão apresenta oportunidades de investimento de alto potencial durante o Fórum Econômico de Astana

NUR-SULTAN, Cazaquistão, 28 de maio de 2019 /PRNewswire/ -- A terceira Mesa-Redonda de Investimentos Globais do Cazaquistão (KGIR-2019 – Kazakhstan Global Investment Roundtable) anual, organizada pelo Fórum Econômico de Astana (Astana Economic Forum), teve a assinatura de 43 contratos, totalizando US$ 8,7 bilhões. Na KGIR-2018, foram assinados 32 contratos, no total de US$ 4,7 bilhões.

Em palestra no painel de debates da KGIR-2019, o primeiro-ministro do Cazaquistão, Askar Mamin, disse: "O influxo de investimentos estrangeiros no Cazaquistão chegou a US$ 24 bilhões em 2018. Um clima favorável aos negócios e nosso novo foco em setores novos e promissores levaram ao crescimento econômico. Hoje, o Cazaquistão tem o ambiente mais amigável a negócios da região".

O ex-vice-primeiro-ministro da Turquia, Mehmet Şimşek, disse que a estabilidade política é um ponto positivo considerável para o Cazaquistão. Em sua opinião, planos de longo prazo, em vez de decisões "rápidas", são importantes para a economia e o investimento global.

O Cazaquistão tem o maior potencial de investimentos na região. Em média, o Cazaquistão vem desfrutando um crescimento econômico de 5% por 20 anos consecutivos, o que é comparável apenas com os "tigres asiáticos".

As razões que levam o Cazaquistão a atrair investimentos incluem a importante localização estratégica do país, o ambiente favorável aos negócios, os incentivos a investimentos e a infraestrutura desenvolvida.

O Cazaquistão é rico em recursos naturais: 99 de 100 elementos da tabela periódica são encontrados no país. De acordo com o Banco Mundial, há mais de 5.000 depósitos inexplorados, que valem mais de US$ 46 trilhões.

O clima da Cazaquistão proporciona boas condições para projetos de energia verde, especialmente energia eólica e solar. O potencial para energia eólica excede em dez vezes as necessidades do país.

Localizado no entroncamento da Europa com a Ásia, o Cazaquistão se tornou um centro de trânsito entre dois dos maiores mercados do mundo. O país faz parte da Iniciativa Cinturão e Rota (Belt and Road Initiative) e responde por 70% do tráfego por terra entre a China e a Europa, bem como para outras direções.

Além disso, o Centro Financeiro Internacional de Astana transformou o Cazaquistão no centro financeiro da região. O país assinou 47 acordos bilaterais e multilaterais, garantindo os direitos dos investidores. Há 12 zonas econômicas especiais no Cazaquistão, que oferecem isenções de diversos tipos de impostos e de tarifas aduaneiras.

O governo vem investindo pesadamente em infraestrutura de transporte e de logística. O setor de telecomunicações do país é o mais avançado da Ásia Central.

Oportunidades de investimento existem em vários setores, como na agricultura, mineração, petroquímica, engenharia, turismo e comércio.

O Fórum Econômico de Astana de 2019 (AEF-2019) atraiu, mais uma vez, a atenção para o desenvolvimento da região e os participantes destacaram a importância de tais eventos.

