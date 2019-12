CB Insights acelera expansão global através de parceria com a DeepTech da China

NOVA YORK, 3 de dezembro de 2019 /PRNewswire/ -- A CB Insights, plataforma de inteligência de mercado que ajuda empresas a descobrir tecnologias emergentes, tem o prazer de anunciar sua parceria com a DeepTech, empresa de mídia, eventos e conteúdo sediada na China, que irá ajudar a expandir a presença da CB Insights na China.

"Nós coletamos dados de startups chinesas e de capital de risco, bem como publicamos pesquisas na China há muitos anos. Estamos muito satisfeitos com a parceria com a DeepTech, que irá acelerar esses esforços por fornecer mais dados, pesquisas e eventos para o mercado chinês", disse o presidente-executivo e cofundador da CB Insights, Anand Sanwal. "Com essa parceria, poderemos dar suporte a nossos clientes na China e em outros países, com dados e percepções de pesquisas mais precisas sobre o que está acontecendo no mercado inovador e em rápido crescimento da tecnologia emergente da China".

"A DeepTech se foca em conteúdo e serviços relacionados a tecnologias emergentes e é parceira de organizações globais proeminentes. Acreditamos firmemente que essa colaboração irá levar a nossos clientes locais conteúdo e serviços preciosos e profissionais, com percepções valiosas e visão global", disse o fundador e presidente-executivo da DeepTech, Brandon Zhou.

Além de dar suporte a conteúdo e pesquisa a parceiros globais, a DeepTech tem organizado, com sucesso, eventos notáveis, focados em tecnologias emergentes com importantes tecnólogos, presidentes-executivos, fundadores e pesquisadores em atividade.

A CB Insights dá as boas-vindas, com muita satisfação, à DeepTech como parceira que compartilha nossa ambição de ajudar as empresas mais importantes do mundo a descobrir, produzir e gerenciar suas respostas a tecnologias e mercados emergentes.

Sobre a CB Insights

A CB Insights ajuda empresas a acelerar suas estratégias e transformações digitais com dados, não opiniões. Nossa plataforma de aprendizagem de máquina encontra sinais em milhões de documentos não estruturados, que ajudam você a descobrir, produzir e gerenciar sua resposta a startups disruptivas e tecnologias emergentes.

Sobre a DeepTech

A DeepTech é uma provedora de serviços essenciais de tecnologia, que se foca em tecnologias emergentes, que poderão ser comercializadas nos próximos 3 a 5 anos. Fundada em 2016, a DeepTech é a principal empresa de mídia de tecnologia emergente na China, com 4 milhões de assinantes através de diversos canais on-line e off-line. Com suas parcerias exclusivas com a MIT Technology Review, IEEE Computer e CoinDesk, a DeepTech é, agora, a primeira opção de cooperação da mídia especializada em tecnologia, mundialmente conhecida, que entra no mercado chinês.

