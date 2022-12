CBC cumpre requisitos e renova certificado como uma Empresa Ética

RIBEIRÃO PIRES, Brasil, 14 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Empresa Estratégica de Defesa e líder mundial em munições, cumpriu os requisitos necessários para a renovação por mais um ano da certificação de "Empresa Ética", concedida pela Associação Brasileira das Indústrias de Materiais de Defesa e Segurança (ABIMDE) em conjunto com a Associação Brasileira das Empresas de Software (ABES).

A certificação tem validade até dezembro de 2023 e é uma forma de incentivar e reconhecer as empresas que aderiram ao Programa Uma Empresa Ética. Para isso, são levados em consideração os seguintes critérios: a existência e divulgação de um Código de Conduta e Ética, publicado no site institucional; a realização periódica de treinamento de Compliance para a equipe de colaboradores; e a disponibilização de um canal de denúncias independente.

Com o compromisso de conduzir seus negócios com ética, integridade e transparência, buscar a melhoria contínua de seus processos, assim como manter-se atualizada e em conformidade com a legislação anticorrupção no Brasil e no mundo, e com a Lei Geral de Proteção de Dados do Brasil – LGPD, a CBC segue aprimorando a sua estrutura de Compliance e atualizando suas políticas e procedimentos, dentre eles, o Código de Conduta CBC Trust, em vigor desde 2017, e o seu Código de Conduta para Terceiros, ambos publicados no site da CBC.

FONTE Companhia Brasileira de Cartuchos

