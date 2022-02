CBC lança maior programa de treinamento e incentivo ao esporte do tiro em conjunto com confederações brasileiras e entidades do setor

SAO PAULO, 9 de fevereiro de 2022 /PRNewswire/ -- Com o objetivo de fomentar o esporte do tiro no Brasil, o treinamento de atletas e participações em competições oficiais nacionais e internacionais, por meio de incentivos diretos da indústria, a Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC) em conjunto com as principais confederações brasileiras e entidades de tiro lançam no dia 7 de fevereiro o programa de treinamento Pro Training Sport CBC.

Este é o maior programa de incentivo ao esporte do tiro já desenvolvido no país, que contemplará ao todo mais de 7 mil atletas e 210 clubes, visando a aquisição de produtos com condições comerciais exclusivas cedidas pela CBC para utilização única e exclusiva em treinos e competições.

A fase piloto do programa terá duração até o dia 31 de dezembro de 2021 e para participação o atleta ou instituição (federações e clubes) deverá ser diretamente indicado (a) pela confederação ou entidade no qual está vinculado (a), conforme regras do programa.

Entre as entidades que fazem parte atualmente do escopo do Pro Training Sport CBC estão a Confederação Brasileira de Tiro Esportivo (CBTE), a Confederação Brasileira de Tiro Prático (CBTP), a Confederação Brasileira de Tiro Defensivo (CBTD), a Confederação Brasileira de Caça e Tiro (CBCT), a Liga Nacional de Tiro ao Prato (LNTP), a Federação Gaúcha de Caça e Tiro (FGCT) e a Liga Nacional do Atirador Desportivo (LINADE).

Ao todo, serão mais de 35 produtos com condições comerciais exclusivas que poderão ser adquiridos, seguindo as regras detalhadas do programa, entre modelos do cartucho de competição no calibre 12, calibres como o 9mm e .38SPL nas versões para treinamento, além do cartucho .22LR Target. Também foram inclusos insumos de munição para atendimento a modalidades específicas.

O benefício para aquisição dos produtos do programa Pro Training será por meio de desconto, sendo o percentual aplicado sobre a tabela de preços vigente para o esporte do tiro. O benefício é válido para apenas um calibre, de escolha do atleta, e não é cumulativo, caso o favorecido seja indicado por mais de uma entidade ou esteja vinculado a outros programas de incentivo da CBC. Caso o atleta seja elegível a compra de insumos, conforme regulamento do programa, deverá optar entre a compra de munições ou de seus componentes com o benefício do desconto.

Os atletas (pessoas físicas) indicados deverão realizar a compra diretamente no portal armasmunicoes.com.br. Já no caso de pessoas jurídicas, a compra será atendida diretamente pela área comercial da CBC.

O pedido poderá ser feito apenas uma única vez por semestre, totalizando até dois pedidos anuais, considerando o primeiro pedido até 31 de março de 2022 e o segundo pedido entre 01 de julho de 2022 até 31 de agosto de 2022. Os pedidos devem totalizar até 15.000 unidades para pessoa física e até 40.000 unidades para pessoa jurídica, havendo quantidades mínimas para aquisição, conforme o tipo de produto e calibre.

Os participantes do programa também contarão com vantagem na forma de pagamento, podendo a compra ser parcelada em até 10 vezes sem juros.

Os vouchers de desconto para os elegíveis estarão disponíveis com as entidades a partir do dia 15 de fevereiro de 2022.

Investimentos no mercado de tiro esportivo

O programa Pro Training é um novo e importante investimento da CBC no mercado nacional, dentro da estratégia da Companhia em intensificar o crescimento do esporte do tiro no Brasil. O projeto resulta no aporte de mais de R$ 80 milhões no setor para atender as diversas frentes do tiro esportivo, dos atletas, que se beneficiarão diretamente ou indiretamente, englobando também as entidades e os clubes de tiro.

"A CBC, em seus 96 anos de história, continua se renovando e trabalhando intensamente para viabilizar que todo atleta no Brasil seja de forma meritocrática incentivado a continuar suas práticas desportistas. Investimos constantemente dentro da Companhia e no mercado brasileiro, com o compromisso de oferecer aos nossos clientes produtos de alta performance, empregando tecnologia de última geração. Por meio do programa Pro Training Sport CBC, apoiaremos os atletas com o objetivo de contribuir para que possam atingir seu potencial máximo. Esperamos conseguir também inspirar novos atletas a se destacarem em competições pelo Brasil e pelo mundo", afirma Fabio Mazzaro, presidente da Companhia Brasileira de Cartuchos.

A CBC oferece em seu portfólio importantes produtos voltados ao esporte, como por exemplo os cartuchos de competição no calibre 12 em diversas configurações para atendimento às modalidades do tiro esportivo. A empresa também possui uma linha exclusiva dedicada a produção do calibre .22, inaugurada em 2020 na planta de Ribeirão Pires, a qual garantiu uma ampliação significativa no mercado, triplicando a capacidade produtiva na época, resultando em mais de 200 milhões de cartuchos/ano atuais.

"Superamos diversos desafios mercadológicos nos últimos anos, neste período de pandemia de COVID-19 que afetou o mundo inteiro, como restrições no fornecimento e aumento dos preços das matérias-primas que utilizamos na fabricação de nossos produtos, entre outras dificuldades. Entretanto, a CBC se preparou e os diversos investimentos realizados antecipadamente contribuíram para a empresa enfrentar esse momento e, diferentemente do que vimos em outros países como por exemplo nos EUA (maior mercado mundial do setor), a Companhia garantiu da melhor forma possível o abastecimento em todo país, priorizando os clientes do Brasil, suprindo as necessidades do mercado nacional, e ainda buscando meios para incentivar o setor. O Pro Training Sport CBC é uma dessas iniciativas, que traduz a nossa confiança e compromisso com este segmento de mercado tão importante, do esporte do tiro, que é parte especial da história da empresa", explica Paulo Ricardo Gomes, Diretor Comercial & Marketing da CBC.

Para mais informações sobre o programa Pro Training Sport CBC os interessados devem procurar diretamente a entidade ao qual está vinculado.

