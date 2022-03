CBC realiza 1º Curso de Armeiros em Brasília

BRASÍLIA, Brazil, 14 de março de 2022 /PRNewswire/ -- De 08 a 10 de março aconteceu o Curso de Armeiros CBC 2022, na loja AMTT (Armas, Munições, Tiro e Treinamento), em Brasília.

Essa primeira turma de 2022 contou com a participação de 12 armeiros de lojas parceiras que fazem parte do Programa de Relacionamento com o Lojista (PRLO) CBC TAURUS, da categoria Platinum Partner.