CBMM | Niobium проводит конференцию по новым технологиям производства аккумуляторов

Лауреат Нобелевской премии, лидеры отрасли и ученые обсуждают тенденции будущего электрификации

САН-ПАУЛУ, 1 октября 2021 г. /PRNewswire/ -- 5 и 6 октября CBMM | Niobium проведет серию вебинаров по инновационным материалам для аккумуляторов, вводную лекцию на которой прочитает профессор Стэнли Уиттингем (Stanley Whittingham), обладатель Нобелевской премии по химии 2019 года за новаторскую работу в области литий-ионных аккумуляторов.

Целью данного мероприятия, которое объединит ведущие компании в сегменте разработки и производства аккумуляторов и суперконденсаторов, такие как Toshiba, Skeleton Technologies, NanoOne, Echion Technologies и WildCat, а также представителей научных кругов от Калифорнийского университета (UCLA), Hanyang University, University of Texas в Остине и University of Warwick, для представления их работы в области электрификации, является расширение знаний и распространение информации о новых материалах и технологиях для производства электрических аккумуляторов.

«Эта дискуссия будет способствовать обсуждению более экологически чистых технологий для автомобильной промышленности, спрос на которые растет по всему миру. Широко известные ученые смогут продемонстрировать свои исследования и разработки в области передовых материалов, направленные на использование альтернативных экологически чистых и возобновляемых источников энергии», — объясняет профессор Стэнли Уиттингем, лауреат Нобелевской премии по химии.

На конференции, посвященной достижениям в области разработки и производства электротранспорта, будут представлены новые технологии использования ниобия при производстве как катодов для аккумуляторов, усиливающие их прочность и увеличивающие срок использования, так и анодов, что обеспечит сверхбыструю зарядку литий-ионных аккумуляторов менее чем за 10 минут. Эти разработки повышают долговечность и безопасность аккумуляторов, значительно увеличивая их производительность по сравнению с современными технологиями.

«Мы последовательно вкладываем средства в сегмент литиевых аккумуляторов, реализуя стратегию, направленную на расширение этого рынка и ускорение внедрения инноваций с использованием ниобия. В рамках этой инициативы мы хотим внести активный вклад в трансформацию этого сектора в соответствии с планами устойчивого развития в целях обеспечения более экологичного будущего», — заявил исполнительный директор компании CBMM по аккумуляторной продукции Роджерио Рибас (Rogério Ribas).

Регистрация открыта, и участие в вебинаре является бесплатным. Ознакомьтесь с расписанием и зарегистрируйтесь.

Вебинар: Улучшенные катоды для транспортной отрасли

Дата: 5 октября 2021 г.

Время: 11:00 — 13:00 (BRL)

Ссылка: https://cbmmeventos.webex.com/cbmmeventos/j.php?RGID=r72927e6639011b617e6e41574a169721

Вебинар: Материалы, разработанные для быстрой зарядки

Дата: 6 октября 2021 г.

Время: 11:00 — 13:00 (BRL)

Ссылка: https://cbmmeventos.webex.com/cbmmeventos/j.php?RGID=rbf30a9f96dacf0280429fc574d33b6f7

Информация о компании CBMM | Niobium

Мировой лидер в области производства и сбыта продукции из ниобия имеет более 400 клиентов в 50 странах. Компания со штаб-квартирой в Бразилии и представительствами и дочерними организациями в Китае, Нидерландах, Сингапуре, Швейцарии и Соединенных Штатах поставляет новейшие продукты и технологии для инфраструктурного, транспортного, аэрокосмического и энергетического секторов. В 2019 году CBMM | Niobium инвестировала средства в компанию 2DM, специализирующуюся на графене. В 2021 году компания инвестировала в Echion с целью ускорения внедрения инноваций в сегменте электромобилей.

SOURCE CBMM