CBMM | Niobium propaguje medzinárodné podujatie o nových technológiách batérií

Nositeľ Nobelovej ceny, lídri odvetvia a vedci sa zaoberajú trendmi pre budúcnosť elektrifikácie

SAO PAULO, 1. októbra 2021 /PRNewswire/ -- S úvodnou prednáškou profesora Stanleyho Whittinghama FRS, držiteľa Nobelovej ceny za chémiu za rok 2019, za priekopnícku prácu s lítium-iónovými batériami, bude CBMM | Niobium organizovať 5. a 6. októbra sériu webinárov na tému Elektrifikácia energetiky budúcnosti – Inovatívne materiály batérií.

Cieľom podujatia je rozšíriť poznatky a šíriť informácie o nových materiáloch a technológiách pre elektrické batérie a spojiť tak popredné spoločnosti v segmente batérií a superkondenzátorov, ako sú Toshiba, Skeleton Technologies, NanoOne, Echion Technologies a WildCat, ako aj akademických zástupcov z UCLA, Hanyang University, University of Texas v Austine a University of Warwick, pri prezentácii svojej práce v oblasti elektrifikácie.

„Táto debata podporí diskusiu o udržateľnejších technológiách pre automobilový priemysel, o rastúcom dopyte na celom svete. V tomto zmysle budú najznámejší odborníci a výskumníci na svete mať možnosť prezentovať svoje štúdie a vývoj v oblasti pokrokových materiálov, ktorých cieľom je využitie alternatívnych zdrojov energie, čistejších a obnoviteľných," vysvetľuje profesor Stanley Whittingham, držiteľ Nobelovej ceny za chémiu.

Podujatie zamerané na pokroky v oblasti elektrickej mobility sa bude zaoberať aplikáciami nových technológií spracovania nióbu pre katódy batérií, ktoré ich robia stabilnejšími, s dlhšou životnosťou, ako aj pre anódy, čo má za následok ultrarýchlu kapacitu nabíjania lítium-iónových batérií, za menej ako 10 minút. Tento vývoj zvyšuje životnosť a bezpečnosť batérií a výrazne zlepšuje výkon v porovnaní so súčasnými technológiami.

„Neustále investujeme do segmentu lítiových batérií so stratégiou zameranou na rozšírenie tohto trhu a urýchlenie inovácií s technológiami spracovania nióbu. Touto iniciatívou chceme aktívne prispieť k transformácii tohto odvetvia v súlade s programami udržateľnosti pre zelenšiu budúcnosť," hovorí Rogério Ribas, výkonný riaditeľ batériových produktov v CBMM.

Registrácia je už dostupná a účasť na webinári je bezplatná. Nižšie si pozrite program a zaregistrujte sa.

Webinár: Vylepšené katódy pre sektor dopravy

Dátum: 5. októbra 2021

Čas: 11:00 - 13:00 (BRL)

Link: https://cbmmeventos.webex.com/cbmmeventos/j.php?RGID=r72927e6639011b617e6e41574a169721

Webinár: Materiály navrhnuté pre rýchle nabíjanie

Dátum: 6. októbra 2021

Čas: 11:00 - 13:00 (BRL)

Link: https://cbmmeventos.webex.com/cbmmeventos/j.php?RGID=rbf30a9f96dacf0280429fc574d33b6f7

O spoločnosti CBMM | Niobium

Svetový líder vo výrobe a predaji produktov s obsahom nióbu. CBMM má viac ako 400 zákazníkov v 50 krajinách. Spoločnosť so sídlom v Brazílii, s pobočkami a dcérskymi spoločnosťami v Číne, Holandsku, Singapure, Švajčiarsku a Spojených štátoch, poskytuje špičkové produkty a technológie pre sektor infraštruktúry, mobility, letectva a energetiky. V roku 2019 investovala do spoločnosti 2DM, ktorá sa zaoberá grafénom. V roku 2021 investovala do spoločnosti Echion s cieľom urýchliť inovácie v segmente elektrickej mobility.

SOURCE CBMM