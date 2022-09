CBP é a única fábrica de colchões no Brasil com dupla certificação em ergonomia e quiropraxia

Conquista reforça os rigorosos padrões de qualidade da marca e amplia a confiança com os clientes e parceiros

MONTE MOR, Brasil, 23 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- Sempre preocupada com a necessidade do consumidor e atenta às exigências do mercado, a CBP recebe duas novas certificações e reforça o processo contínuo de elevação no nível técnico dos seus produtos, com foco em oferecer um item de necessidade que favoreça além do conforto esperado, o bem-estar, saúde, eficiência, e segurança para o consumidor e cliente.

Os selos de Qualidade Quiropraxia e o certificado do ICV - Instituto Coluna Vertebral padrão Golden, consideram propriedades de ergonomia e conforto para a promoção de repouso e manutenção da saúde do aparelho musculoesquelético em nível de excelência. Os colchões das marcas King Koil e Inducol, foram qualificados numa notável pontuação na avaliação do processo industrial e nos padrões de qualidade, desde o desenvolvimento dos produtos até a expedição final, garantindo a dupla chancela.

A análise demonstrou a solidez e padronização no processo industrial do grupo, apresentando características que representam um diferencial de qualidade, assegurando propriedades como ergonomia e conforto em nível de excelência.

Os produtos destacam-se com grandes diferenciais de mercado, além de serem inovadores e confortáveis, são tecnologicamente atualizados e eficazes para a manutenção da saúde, o que eleva ainda mais a confiança do cliente final.

"A importância das certificações dos nossos produtos, demonstra a constante preocupação do grupo CBP em elevar a qualidade sempre priorizando pelo bem-estar, respeito, segurança e benefícios à saúde do consumidor.", afirma Michele Rodrigues, Gerente de Marketing e Desenvolvimento de Produtos da CBP.

Sobre a CBP: A CBP é uma das maiores industriais da América Latina, na produção de espumas de poliuretanos e colchões da mais alta tecnologia e qualidade, e em grandes volumes.

Conhecida como a Indústria do Conforto, a CBP é uma das marcas mais reconhecidas no setor moveleiro, calçadista, de confecção, limpeza, automobilística, colchoeiro, entre outros. O portfólio do Grupo é formado por três divisões principais: Espumas Industriais; Colchões das marcas King Koil, Inducol e Eurosleep; Logística - Leva Brasil.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1906529/CERTIFICA__ES.jpg

FONTE CBP Brasil

SOURCE CBP Brasil