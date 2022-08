CBP inaugura novo Centro de Distribuição no Nordeste

Unidade representa um salto na eficiência logística e agilidade no atendimento aos lojistas

MONTE MOR, Brasil, 22 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- Objetivando suportar o crescimento da companhia no Brasil, o novo espaço fortalece ainda mais a atuação da CBP no mercado moveleiro, com foco em atender o aquecimento do setor varejista na região, ampliando a capacidade de estoque dos produtos: colchões King Koil e Inducol para os lojistas do Nordeste.

Centro de Distribuição em Cabo de Santo Agostinho (PE)

Com cerca de 1.400 m² o novo CD fica localizado em uma região estratégica, no município de Cabo de Santo Agostinho na grande Recife, a operação do novo Centro de Distribuição iniciou no último dia 16, e vai atender melhor a região, facilitando a chegada de seus produtos por todos os estados do Nordeste, reduzindo o tempo necessário para abastecer as redes varejistas.

"Pernambuco é um Estado que fica em uma posição central, logisticamente falando, e que facilita muito o acesso a capitais nordestinas interessantes para o negócio da CBP, podendo ampliar a nossa atuação de mercado", revela Jayme Koury, gerente regional Nordeste da CBP.

Mais um ponto a favor dessa unidade é o showroom climatizado, montado com os produtos da linha e que ficam à disposição dos lojistas e clientes que queiram conhecer as novidades e os lançamentos, e ter contato pessoalmente com os produtos, vivenciando o toque e até mesmo experimentando e comprovando a qualidade ofertada.

"Promover essa experiência vai facilitar muito as negociações, temos obtido sucesso com esse diferencial em outras unidades, acreditamos que essa facilidade pode atrair novos clientes que ainda não conhecem a marca. Temos fortes expectativas e acreditamos que esse investimento mais forte no Nordeste nos destacará ainda mais no mercado moveleiro", prevê Koury.



Serviço: O CD Nordeste CBP Brasil está localizado na Avenida Governador Miguel Arraes de Alencar, 1380 – Galpão G-03, módulo 5, Ponte dos Carvalhos em Cabo de Santo Agostinho / PE.

Sobre a CBP: A CBP é uma das maiores industriais da América Latina, na produção de espumas de poliuretanos e colchões da mais alta tecnologia e qualidade, e em grandes volumes.

Conhecida como a Indústria do Conforto, a CBP é uma das marcas mais reconhecidas no setor moveleiro, calçadista, de confecção, limpeza, automobilística, colchoeiro, entre outros. O portfólio do Grupo é formado por três divisões principais: Espumas Industriais; Colchões das marcas King Koil, Inducol e Eurosleep (exportação); e a Leva Brasil, empresa de logística com frota própria que entrega em todo o país.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1882502/foto_cd_nordeste.jpg

FONTE CBP Brasil

