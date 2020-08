CBT College continuará impartiendo clases en la modalidad híbrida durante el semestre de otoño

MIAMI, 31 de agosto de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Ante la pandemia de coronavirus en curso, CBT College inicia hoy su semestre Otoño 2020 con un modelo académico híbrido. Este enfoque de aprendizaje permitirá a sus estudiantes obtener capacitación práctica en los laboratorios recientemente remodelados, mientras cursan las clases teóricas a través de los últimos recursos para la educación en línea.

Fundada en 1988 por Gladys y Fernando Llerena, CBT College es una escuela de oficios y capacitación técnica que ofrece formación profesional en Electricidad, Refrigeración, Construcción, Tecnologías de la Información y Gestión de la Información en Salud, entre otras carreras. Durante los últimos 31 años, esta escuela se ha convertido en una institución técnica de primer nivel, acreditada y receptiva de la comunidad militar, con tres sedes ubicadas en Hialeah, Cutler Bay y Flagler St. en Miami, Florida.

"Ninguno de nosotros esperaba vivir en un momento como este", señaló la Sra. Gladys Llerena, cofundadora y presidente de la Junta Directiva. "Pero además de los grandes desafíos producidos por el COVID-19, estamos trabajando juntos para continuar reforzando la Visión y Misión de CBT College. Ahora vamos a iniciar nuestro semestre de otoño 2020 con mejoras en nuestro currículo y la tecnología necesaria para cumplir con las expectativas de nuestros estudiantes y mejorar sus capacidades profesionales". La Sra. Llerena también destacó el esfuerzo continuo del personal académico y administrativo "en este proceso interminable de aprendizaje de la nueva tecnología que beneficiará tanto a nuestros estudiantes y como a nuestra comunidad".

Con sus estudiantes como prioridad y después de cuatro meses de educación a distancia completamente en línea, "CBT College decidió hacer la transición de una plataforma 100% online a un enfoque híbrido, una vez que esta modalidad académica fue autorizada por el condado de Miami-Dade y las órdenes ejecutivas del estado de Florida", comentó Luis. Llerena, presidente y director ejecutivo de CBT College. "Comenzamos a ofrecer las clases en los laboratorios y las clases teóricas utilizando plataformas en línea, desde el pasado 6 de julio. De acuerdo con las pautas del CDC, continuaremos siguiendo las prácticas de distanciamiento social y desinfección en todas nuestras instalaciones", agregó.

El enfoque híbrido de aprendizaje y enseñanza consiste en una combinación de formación a distancia y residencial (presencial). La capacitación práctica in-situ, es clave en el modelo académico de la escuela y una de las razones de su éxito en la enseñanza de carreras de tecnología. "Para CBT College, la mayoría de las clases tienen un componente teórico que se imparte en línea, mientras que la parte práctica de la clase se imparte utilizando las instalaciones físicas del campus", aseveró Héctor Dueñas, Director de Operaciones Académicas. Para las clases en línea, CBT ha implementado una variedad de técnicas que permiten a los estudiantes y profesores tener sesiones de clases sincrónicas y asincrónicas. Así mismo, los laboratorios ya están actualizados para cumplir con la normativa sanitaria vigente.

Según Llerena y Dueñas, CBT College encuestó a la población estudiantil después de las dos primeras semanas de la implementación híbrida. Los resultados indican que el 80% del estudiantado expresó que está aprendiendo satisfactoriamente con el enfoque híbrido y el 76% manifestó que preferiría seguir tomando clases con este formato, por lo que "CBT College ha decidido continuar con el enfoque híbrido como una modalidad de enseñanza permanente en nuestra institución", anunció Llerena.

"De la misma forma, el nivel de satisfacción de nuestro profesorado es alto, y la razón principal es la decisión de CBT College de iniciar las clases de laboratorio en los campus, lo cual es un factor clave para la satisfacción de nuestros estudiantes", continuó Dueñas.

La implementación del enfoque híbrido y los cambios generados por la crisis del COVID-19 vinieron con sus desafíos. "CBT College recibe a estudiantes de diversos orígenes cuya necesidad es desarrollar nuevas habilidades para mejorar su situación actual", informó Mónica Llerena, Directora de Comunicaciones Corporativas. "El enfoque híbrido les dará a nuestros estudiantes la flexibilidad de continuar sustentando sus necesidades actuales mientras pueden aprovechar las oportunidades de Ser Más", indicó mientras resaltó que el modelo híbrido preparará a los estudiantes para ser más versátiles en esta era de tecnología avanzada debido a la llamada "nueva normalidad.

En este sentido, CBT College proporcionó computadoras portátiles a los estudiantes que no tenían computadora en casa para ayudar a la población estudiantil a adoptar la nueva modalidad de aprendizaje y a superar estos tiempos difíciles. Además, el departamento de Servicios Profesionales está brindando apoyo para la reubicación laboral de aquellos estudiantes que perdieron su trabajo y está ofreciendo recursos informativos (como bancos de alimentos e información sanitaria y de salud). Así mismo, el Sr. Luis Llerena destacó que "los estudiantes recibieron un cheque de estímulo de la subvención CARES solicitada por CBT College, la cual, al ser aprobada, suministró los fondos para ayudar y apoyar a nuestra comunidad", afirmó.

PREPARACIÓN DE INSTALACIONES

Durante los últimos meses, CBT College ha preparado las instalaciones en sus tres campus siguiendo las regulaciones del CDC y las agencias gubernamentales locales. Su objetivo es que los estudiantes, el personal administrativo y el cuerpo docente estén seguros y, al mismo tiempo, utilicen la tecnología en su beneficio.

Maricel Spezzacatena, directora de operaciones, afirmó que la planificación contempló tanto el entorno presencial como el de aprendizaje online. "Separamos las estaciones en los laboratorios con Plexiglás para brindar más protección a los estudiantes y dividimos los grupos grandes en grupos más pequeños para asegurar el distanciamiento social. Además, tenemos un sistema mediante el cual medimos la temperatura de todos los estudiantes que vienen a la escuela y les colocamos una pegatina (calcomanía), para que los profesores puedan ver que no tienen fiebre y les permitan entrar a sus clases. Es de destacar que cambiamos el color de la pegatina todos los días", subrayó.

CBT también estableció un protocolo particular para rastrear a los estudiantes con síntomas o con el virus. Al respecto, la Sra. Spezzacatena destacó que "Estamos pensando fuera de la caja e innovando en nuestros procesos, para que los estudiantes no se queden atrás si no pueden ser parte de la rotación debido al COVID 19. La última implementación fueron clases en vivo en el laboratorio. Nuestros instructores principales, junto con nuestros profesores, están grabando sus clases y haciendo sesiones en vivo para aquellos estudiantes que no puedan venir en persona, para que no se atrasen. Por último, hemos aumentado la limpieza en áreas de alto tráfico ".

En cuanto a la operación general, Spezzacatena indicó que CBT College se está ajustando a las situaciones actuales y encontrando soluciones que permitan que su negocio opere de manera eficiente. "En cuanto al personal, estamos maximizando el uso de la tecnología para permitir que los estudiantes completen la inscripción en línea. También estamos automatizando procesos y creando flujos de trabajo para que nuestros departamentos puedan brindar un servicio más eficiente a nuestros estudiantes. "

EMPATÍA Y COMUNICACIONES

En el mes de mayo del año en curso, CBT College lanzó la campaña #CBTCollegeCares, enfocada en brindar a los estudiantes los recursos que podrían necesitar para continuar estudiando mientras se enfrentan a la "nueva normalidad". En este sentido, la líder de la campaña, Mónica Llerena, indicó que "Empatía y comunicación son dos palabras que tienen distintos niveles. El haber alcanzado un nivel de comprensión y colaboración óptimo entre nuestros alumnos y los equipos docentes y administrativos de CBT (dentro de toda esta circunstancia), ha sido una lección muy importante para nosotros. Es inspirador ser testigo de cómo la resiliencia puede ir junto con la determinación durante esta pandemia. El lanzamiento de nuevas plataformas virtuales fue el pináculo de nuestra retención exitosa de estudiantes y la conexión con nuestra comunidad", expresó.

Durante los próximos meses, CBT College planea continuar presentando eventos virtuales como ferias de empleo y jornadas de Open House en línea (tanto en inglés como en español) para interactuar con estudiantes, egresados, instructores y empleadores potenciales. "Cumplimos estrictamente con nuestra visión y misión cuando tomamos decisiones sobre el bienestar de nuestros estudiantes y la redefinición de la seguridad de nuestros campus", declaró el Sr. Llerena para terminar asegurando que CBT College continuará enfocándose intencionalmente en el mejor interés de sus estudiantes para que logren sus metas y construyan el futuro que merecen.

Acerca de CBT College

CBT College es una escuela técnica-vocacional que brinda capacitación profesional en los campos de la construcción, la tecnología y las ciencias aliadas de la salud, a través de un enfoque de aprendizaje teórico-práctico en sus tres sedes ubicadas en el condado de Miami-Dade (Cutler Bay, Flagler y Hialeah).

Fundado en 1988 en la ciudad de Miami, FL, CBT College ha titulado a miles de estudiantes que han ingresado en la fuerza laboral del Sur de la Florida en sus más de 70 Actos de Grado. La integración de CBT College con empleadores potenciales, organizaciones locales e iniciativas estratégicas de negocios representa oportunidades de empleo y crecimiento profesional para sus estudiantes actuales y egresados.

CBT College es una escuela técnica con programas especiales para militares y veteranos de los Estados Unidos y participa en el Programa de Mejora Educativa GI de Yellow Ribbon. Igualmente está aprobada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para participar en el Programa de Visitantes de Intercambio de Estudiantes (SEVP) y califica para que los estudiantes internacionales apliquen por la Visa F-1 Internacional. Así mismo, cuenta con la acreditación nacional de la A.C.I.C.S., con la licencia de la Comisión de Educación Independiente (CIE) y la certificación del Departamento de Educación de los EE. UU. para recibir fondos del Título IV.

