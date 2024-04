CCELL bringt umweltfreundlichen Eco Star AIO Verdampfer auf den Markt

SHENZHEN, China, April 15, 2024 /PRNewswire/ -- CCELL®, die weltweit führende Technologiemarke, die sich auf die Entwicklung zukunftsweisender Vape-Hardware-Produkte und fortschrittlicher Verdampfungstechnologie konzentriert, gab heute die Markteinführung des Eco Star bekannt, des All-in-One-Verdampfers des Unternehmens, der sich auf Nachhaltigkeit, weitreichende Ölkompatibilität und Benutzerfreundlichkeit konzentriert.

Das Gehäusematerial des Eco Star besteht aus biologisch abbaubarem und pflanzlichem PLA, einem Material, das von Bakterien oder anderen lebenden Organismen abgebaut werden kann. Mit der Einführung dieser Art von umweltfreundlichem Gehäuse möchte CCELL eine Option anbieten, die die Umweltauswirkungen der Cannabisindustrie insgesamt reduzieren und eine nachhaltigere Gesellschaft aufbauen kann.

Im Gehäuse ist ein herausnehmbarer und recycelbarer Lithium-Ionen-Akku eingebaut. Dieses durchdachte Design ermöglicht es den Verbrauchern, die Batterie einfach zu entfernen, bevor sie das Gehäuse entsorgen, und so einen Beitrag zu einer grüneren Erde zu leisten.

Der Eco Star bietet außerdem vollständige Kompatibilität mit allen Arten von Cannabisölen, verstopfungsfreie doppelte Belüftungsöffnungen und einen isolierten Luftweg, der den saubersten Dampf gewährleistet.

Angesichts der weltweit zunehmenden Umweltprobleme und der strengeren Vorschriften für Vape-Produkte wurde der Eco Star mit der Absicht eingeführt, das Umweltbewusstsein in der gesamten Branche zu stärken.

Das Unternehmen hat auch andere Maßnahmen ergriffen, um seine Praktiken mit seinen langjährigen, auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Werten in Einklang zu bringen. Dazu gehört auch das Angebot von biologisch abbaubaren und pflanzenbasierten PLA-Mundstücken, die individuell angepasst werden können. Darüber hinaus verwendet das Unternehmen bei der Herstellung seiner patentierten keramischen Heizkerne ein energieeffizientes wässriges Verfahren, um die Treibhausgasemissionen zu reduzieren.

Vor der offiziellen Markteinführung des Produkts gewährte CCELL seinen Kunden und Verbrauchern auf der TPE24 und der Hall of Flowers Ventura in den USA sowie auf der Spannabis in Barcelona in Spanien einen ersten Blick auf den Eco Star.

Haftungsausschluss für die Entsorgung von Batterien: CCELL recycelt keine Lithium-Ionen-Batterien. Die Anforderungen an das Batterierecycling können je nach Land, Stadt usw. variieren. Bitte erkundigen Sie sich vor der Entsorgung bei Ihrem örtlichen Recyclingzentrum nach weiteren Einzelheiten.

Informationen zu CCELL®

CCELL® ist eine Technologiemarke und ein globaler Innovator im Bereich der tragbaren Verdampfer, der die Branche durch die Einführung der keramischen Heizkomponente revolutioniert hat. CCELL® wurde in der Zentrale von Shenzhen Smoore Technology Limited gegründet, die auf mehr als 10 Jahre Erfahrung in der Verdampfungsindustrie zurückblicken kann. Mit fortschrittlichen FuE-Ressourcen, patentierten Technologien, starken Produktionskapazitäten und zuverlässigen Qualitätskontrollsystemen, ist CCELL® auf der ganzen Welt für seine außergewöhnliche Verdampfertechnologie und seine hochwertigen Geräte bekannt.

Erfahren Sie mehr über CCELL® unter www.ccell.com sowie auf LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter und YouTube.

