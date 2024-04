CCELL feiert den Earth Day mit einer nachhaltigen Lösung für Einweg-Vapes - biologisch abbaubare und wiederverwertbare Komponenten

PHOENIX, 23. April 2024 /PRNewswire/ -- Zur Feier des Earth Day hat CCELL®, die weltweit führende Marke für Vape-Technologie, vor kurzem die Einführung eines neuen All-in-one-Vapes, Eco Star, angekündigt. Der Eco Star wurde aus biologisch abbaubarem, pflanzlichem PLA hergestellt und mit einer leicht herausnehmbaren Batterie ausgestattet. Er ermöglicht es Verbrauchern, umweltbewusstere Entscheidungen zu treffen, während sie den Komfort eines AIO-Vape (oft als Einweg-Vape bezeichnet) genießen, das für alle Lieblingsöle der Verbraucher geeignet ist, von lebenden Rosinen und flüssigen Diamanten bis hin zu lebenden Harzen und Destillaten.

Die Hülle des Eco Star wird aus Maisstroh hergestellt, also aus den Resten von Stängeln, Blättern und Kolben, die nach der Ernte übrig bleiben. Dieser ressourcenschonende Ansatz reduziert nicht nur die Treibhausgasemissionen bei der Herstellung, sondern ermöglicht auch eine natürliche Zersetzung und hinterlässt einen minimalen ökologischen Fußabdruck.

Zusätzlich zu seinem umweltfreundlichen Gehäuse verfügt der Eco Star über einen herausnehmbaren und recycelbaren Lithium-Ionen-Akku, so dass der Benutzer den Akku problemlos getrennt vom Gehäuse entsorgen kann. Die Anforderungen an das Batterierecycling können je nach Land, Stadt usw. variieren. Bitte erkundigen Sie sich vor der Entsorgung bei Ihrem örtlichen Recyclingzentrum nach weiteren Einzelheiten.

Die Nachhaltigkeit ist in jeden Schritt des Designs des Eco Star eingeflossen. Um die Auswirkungen auf die Umwelt so gering wie möglich zu halten, hat CCELL bei der Herstellung der keramischen Heizelemente EVOMAX und EVO, die in den Eco Star und viele andere Geräte eingebaut sind, die Technologie der wässrigen Verarbeitung übernommen. Der Einsatz einer solchen Technologie trägt dazu bei, die Treibhausgasemissionen im Vergleich zu herkömmlichen Verarbeitungsmethoden um 35 % zu reduzieren, wie CCELL in internen Tests festgestellt hat.

„Wir sehen den Eco Star als einen Schritt in Richtung Nachhaltigkeit, indem wir den Abfall und den Energieverbrauch von Anfang an reduzieren", sagt Angela Pih, globale Marketingleiterin bei CCELL. „Indem wir den Kunden die Möglichkeit umweltfreundlicher Vapes bieten, möchten wir zeigen, dass die Verbraucher umweltbewusste Entscheidungen treffen, wenn sie die Wahl haben."

CCELL bietet eine breite Produktpalette an, die von Kartuschen über Pod-Systeme bis hin zu wiederverwendbaren 510er-Batterien reicht. Das Interesse der Verbraucher an All-in-one-Geräten ist in den letzten Jahren stetig gewachsen, und es gibt keine Anzeichen für ein Nachlassen. Im Jahr 2023 berichtete die BDSA: „Ein wachsender Trend in der Vape-Branche war im vergangenen Jahr der Aufstieg der Unterkategorie der Einweg-Vapes. Von Anfang 2022 bis Ende 2022 (1. Quartal 2022 und 4. Quartal 2022) sind die Einweg-Vapes von einem Anteil von 13 % am Vape-Dollar-Umsatz auf 17 % des Vape-Dollar-Umsatzes gestiegen."

Der Eco Star ist mit den von den Verbrauchern bevorzugten Ölen kompatibel, von lebenden Harzen und Flüssigdiamanten bis hin zu lebenden Harzen und Destillaten, ohne dass Sie auf Qualität oder Bequemlichkeit verzichten müssen, wenn Sie eine umweltfreundlichere Wahl treffen. CCELL möchte unsere Branche bei der Gestaltung einer grüneren Zukunft anführen.

Um mehr über den Eco Star AIO Vaporizer und CCELLs Engagement für Nachhaltigkeit zu erfahren, besuchen Sie https://www.ccell.com/disposable/eco-star.

Informationen zu CCELL®

CCELL® ist eine Technologiemarke und ein globaler Innovator im Bereich von tragbaren Vapes, der die Branche durch die Einführung der keramischen Heizkomponente revolutioniert hat. CCELL® wurde in der Zentrale von Shenzhen Smoore Technology Limited gegründet, die auf mehr als 10 Jahre Erfahrung in der Vape-Branche zurückblicken kann. Mit fortschrittlichen FuE-Ressourcen, patentierten Technologien, starken Produktionskapazitäten und zuverlässigen Qualitätskontrollsystemen, ist CCELL® auf der ganzen Welt für seine außergewöhnliche Vape-Technologie und seine hochwertigen Geräte bekannt.

Weitere Informationen zu CCELL® erhalten Sie unter www.ccell.com sowie auf LinkedIn, Instagram, Facebook, X (Twitter) und YouTube.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2265752/CCELL_Logo_Logo.jpg