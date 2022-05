CCELL participera au CannaTrade International Cannabis Expo en Suisse

SHENZHEN, Chine, 19 mai 2022 /PRNewswire/ -- CCELL® , la première marque de technologie au monde qui se consacre à la création de produits matériels de vapotage d'avant-garde et à la technologie de vapotage avancée, a annoncé aujourd'hui sa participation au CannaTrade International Cannabis Expo du 20 au 22 mai 2022 à Berne, en Suisse.

Le CannaTrade International Cannabis Expo regroupe plus de 250 exposants du monde entier qui présentent des produits éprouvés, des nouveautés et des innovations. CannaTrade souhaite informer le public des nombreuses utilisations du chanvre et présenter des exposants dans diverses catégories de chanvre, notamment le CBD, les graines, les plantes, les aliments, les vaporisateurs et les médicaments.

« Le mois dernier, nous avons pu sponsoriser et assister au CBD Show à Londres et nous avons réussi à nouer des liens avec des clients et des marques européennes, a déclaré Brad Li, responsable commercial mondial chez CCELL. CannaTrade est une nouvelle occasion de continuer à élargir notre champ d'action et à établir de nouvelles relations commerciales dans toute l'Europe. »

Veuillez rencontrez CCELL au stand 263 ou consulter le site https://www.ccell.com/ pour vous tenir au courant des prochaines annonces.

À propos de CCELL®

CCELL® est une marque de produits technologiques pionnière mondiale dans le domaine des vaporisateurs portables qui a révolutionné l'industrie en introduisant le composant de chauffage en céramique. CCELL® est née au siège de Shenzken Smoore Technology Limited, qui a plus de 10 ans d'expérience dans l'industrie du vapotage. Avec des ressources avancées en recherche et développement, des technologies brevetées, une forte capacité de production et un système de contrôle de la qualité fiable, CCELL® est reconnue pour sa technologie de vapotage exceptionnelle et ses appareils de haute qualité.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1605411/CCELL_Logo.jpg

SOURCE CCELL