-CCH® Tagetik inTouch Global User Conference 2023 de Wolters Kluwer inspira a los líderes financieros para "liderar el cambio

La conferencia mundial contará con un nuevo grupo de reflexión sobre empresas sostenibles y dará comienzo a una serie de eventos regionales en 20 ciudades que reunirán a líderes financieros para colaborar en el impulso de la transformación digital.

LUCCA, Italia, 16 de mayo de 2023 /PRNewswire/ -- Wolters Kluwer , líder mundial en información profesional, soluciones de software y servicios, iniciará en breve su CCH Tagetik inTouch Global User Conference annual, que tendrá lugar en Lucca, Italia, del 23 al 25 de mayo. La conferencia animará a los ejecutivos de finanzas a cultivar el coraje, las habilidades y la confianza necesarios para impulsar la transformación digital en sus empresas y más allá.

La conferencia mundial anual de usuarios dará inicio a una serie de 20 eventos regionales , que tendrán lugar entre junio y noviembre de 2023, y que fomentarán la conexión y el aprendizaje continuos entre la base de clientes y el ecosistema de socios de las soluciones expertas de CCH Tagetik. La inTouch Global User Conference, que recientemente ganó un premio Stevie de Oro en la categoría de Evento Sostenible Verde y Causa, volverá a presentar este año una agenda rica en contenidos que reconoce que ESG se está elevando a la cima de la agenda corporativa, junto con el rendimiento financiero, como un indicador clave de la viabilidad a largo plazo y la salud operativa de una empresa.

Beatriz Santin, vicepresidenta & directora de marketing CCH Tagetik Global de Wolters Kluwer, dijo:

"Con acceso directo a las innovaciones de producto y experiencias inmersivas que invitan a la reflexión, la CCH Tagetik inTouch Conference de este año inspirará a los ejecutivos financieros a "liderar el cambio" en sus negocios y más allá. Este es un momento emocionante del año para nosotros, ya que estamos deseando acoger a nuestra apasionada comunidad global, compartir las mejores prácticas y crecer juntos."

El contenido de la agenda de la inTouch Global User Conference 2023 incluye:

Conferencias pronunciadas por líderes de opinión, entre ellos Ralf Gärtner , Vicepresidente Senior y Director General de Soluciones de Rendimiento Corporativo de Wolters Kluwer , y Nick Jankel , respetado autor en el campo del liderazgo transformacional.

, Vicepresidente Senior y Director General de Soluciones de Rendimiento Corporativo de , y , respetado autor en el campo del liderazgo transformacional. Un nuevo grupo de reflexión sobre empresas sostenibles , que reunirá a expertos, reguladores, académicos y líderes empresariales para explorar temas clave como la normativa y las mejores prácticas en materia de ESG, el impacto de la biodiversidad en las empresas, la economía circular, los retos de la captación de talento en la era de la sostenibilidad, etc.

, que reunirá a expertos, reguladores, académicos y líderes empresariales para explorar temas clave como la normativa y las mejores prácticas en materia de ESG, el impacto de la biodiversidad en las empresas, la economía circular, los retos de la captación de talento en la era de la sostenibilidad, etc. El rincón del Metaverso , donde los asistentes tendrán la oportunidad de adentrarse en una experiencia inmersiva para aprender cómo pueden aplicarse las tecnologías de la Web 3.0 a los entornos empresariales.

, donde los asistentes tendrán la oportunidad de adentrarse en una experiencia inmersiva para aprender cómo pueden aplicarse las tecnologías de la Web 3.0 a los entornos empresariales. Temas de interés especial centrados en cuestiones de actualidad, como análisis, tecnología y tendencias, planificación predictiva ampliada, cierre financiero y consolidación, y fiscalidad, ESG y normativa.

centrados en cuestiones de actualidad, como análisis, tecnología y tendencias, planificación predictiva ampliada, cierre financiero y consolidación, y fiscalidad, ESG y normativa. Numerosos paneles y presentaciones con casos prácticos de clientes de CCH Tagetik, como Aegon Asset Management, CitizenM, Erste Group Bank, Galeries Lafayette, Generali, Hastings Deering, Rabobank, Samsung Life Insurance, Southern California Edison y Victorinox.

como Aegon Asset Management, CitizenM, Erste Group Bank, Galeries Lafayette, Generali, Hastings Deering, Rabobank, Samsung Life Insurance, Southern California Edison y Victorinox. Visitas al laboratorio de I+D, que ofrecerá a los asistentes la oportunidad de visitar el laboratorio externo de CCH Tagetik para echar un vistazo al desarrollo de productos interactuando con los desarrolladores de productos y los equipos de soporte.

The 2023 InTouch User Conference has generated overwhelming response from the CCH Tagetik global partner ecosystem, with more than 30 corporate sponsors, including premier global sponsors Accenture, EY, and PwC. Conference attendees will also receive ample opportunities to experience the most recent CCH Tagetik platform innovations, including new functionality that helps multinational companies prepare for 2024 OECD Pillar 2 reporting requirements , facilitates integrated business planning , and supports ESG and sustainability performance management .

